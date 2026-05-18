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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「金利上昇メリット」が１９位となっている。



インフレ警戒感が世界的に高まるなか、金利が上昇し利上げ観測が強まっている。米国では足もとで発表された米４月消費者物価指数（ＣＰＩ）などが市場予想を上回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内利上げ思惑が浮上している。日本でも１８日に１０年国債の利回りは一時２．８％に上昇。１９９６年１０月以来およそ２９年半ぶりの水準に上昇した。市場では６月の日銀金融政策決定会合での追加利上げ観測が強まっている。欧州中央銀行（ＥＣＢ）にも利上げ思惑が出ている。



銀行にとって金利上昇は利ざや拡大につながりプラス要因に働く。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>などメガバンクのほか、しずおかフィナンシャルグループ<5831.T>や七十七銀行<8341.T>など地銀株、それに東京海上ホールディングス<8766.T>や第一ライフグループ<8750.T>など保険株に注目したい。



出所：MINKABU PRESS