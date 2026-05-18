プレシジョン・システム・サイエンス<7707.T>が続伸している。前週末１５日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、最終利益を１億１５００万円から２億１８００万円（前期２億５３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。米国子会社清算益１億３００万円を計上することが要因としている。なお、売上高４９億９７００万円（前期比６．５％増）、営業利益１億６６００万円（前期１億２１００万円の赤字）は従来見通しを据えいている。



同時に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）決算は、売上高３７億７８００万円（前年同期比９．１％増）、営業利益１億３４００万円（前年同期８３００万円の赤字）、最終利益２億１００万円（同１億８６００万円の赤字）だった。自社製核酸抽出試薬を使用する遺伝子検査向け装置である「ＰＳＳプラットフォーム」が堅調に推移したほか、同装置で使用する核酸抽出試薬及び関連消耗品の売り上げが伸長した。



出所：MINKABU PRESS