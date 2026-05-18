田中聡が今冬加入も…デュッセルドルフは最終節の直接対決で完敗、ドイツ3部へ降格
デュッセルドルフは17日にブンデスリーガ2部最終節でグロイタ-・フェルトと対戦し、0-3の完敗で3部降格が決まった。
自動残留の可能性も残る状況で迎えた最終節だったが、同じく残留争い中のグロイタ-・フェルトから前半のうちに3失点を喫するまさかの展開になった。後半の開始から怪我で3試合メンバー外だったMF田中聡を投入するなど打開を図ったものの、0-3で敗戦。デュッセルドルフは入れ替え戦に臨むグロイタ-・フェルトに得失点差で1ポイント上回られる僅差の末、17位で3部自動降格が決まった。
デュッセルドルフが3部を戦うのは2008-09シーズン以来。現地紙『ビルト』によると大量の選手退団やスタッフの60%がクラブを離れることが予想されているという。
なお23歳の田中は昨年12月にサンフレッチェ広島からの完全移籍加入が発表され、主軸としてリーグ戦13試合に出場した。契約は2030年6月までと発表されている。
自動残留の可能性も残る状況で迎えた最終節だったが、同じく残留争い中のグロイタ-・フェルトから前半のうちに3失点を喫するまさかの展開になった。後半の開始から怪我で3試合メンバー外だったMF田中聡を投入するなど打開を図ったものの、0-3で敗戦。デュッセルドルフは入れ替え戦に臨むグロイタ-・フェルトに得失点差で1ポイント上回られる僅差の末、17位で3部自動降格が決まった。
デュッセルドルフが3部を戦うのは2008-09シーズン以来。現地紙『ビルト』によると大量の選手退団やスタッフの60%がクラブを離れることが予想されているという。
なお23歳の田中は昨年12月にサンフレッチェ広島からの完全移籍加入が発表され、主軸としてリーグ戦13試合に出場した。契約は2030年6月までと発表されている。