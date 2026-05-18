福田師王が3試合連続ゴールでシーズンを締めくくる!! 最終節で指ハート決める今季6点目
カールスルーエのFW福田師王が17日、ブンデスリーガ2部最終節のボーフム戦で3試合連続ゴールを決めた。
福田はスコアレスで迎えた前半19分、味方のシュートがGKに阻まれてこぼれたボールに素早く反応。ゴールエリア内から左足で蹴り込んで先制点を奪った。得点後にはチームメイトと指ハートポーズも披露。福田にとっては3試合連続ゴールとなる今季6点目で、今季はリーグ戦20試合6得点の成績。ただチームは1-2で敗れている。
ボルシアMGに所属する福田は今季、2部のカールスルーエへ期限付き移籍した。加入からしばらくゴールがないなか、第17節で今季初ゴールを記録。その後もベンチスタートが中心だったものの残り4節から先発で起用されると3試合連続ゴールの活躍でシーズンを締めくくった。
なお、カールスルーエは10位に終わっている。
福田はスコアレスで迎えた前半19分、味方のシュートがGKに阻まれてこぼれたボールに素早く反応。ゴールエリア内から左足で蹴り込んで先制点を奪った。得点後にはチームメイトと指ハートポーズも披露。福田にとっては3試合連続ゴールとなる今季6点目で、今季はリーグ戦20試合6得点の成績。ただチームは1-2で敗れている。
ボルシアMGに所属する福田は今季、2部のカールスルーエへ期限付き移籍した。加入からしばらくゴールがないなか、第17節で今季初ゴールを記録。その後もベンチスタートが中心だったものの残り4節から先発で起用されると3試合連続ゴールの活躍でシーズンを締めくくった。
なお、カールスルーエは10位に終わっている。
⚽️3戦連発!#福田師王 が同点ゴール!!— イージースポーツ (@easysportsjp) May 17, 2026
CKの流れから最後は福田が素早く反応⚡️
カールスルーエが試合を振り出しに戻す!#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
カールスルーエSC vs VfLボーフム
視聴はこちら https://t.co/lejzodXabO pic.twitter.com/Vuwl7RDvYr