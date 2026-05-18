　カールスルーエのFW福田師王が17日、ブンデスリーガ2部最終節のボーフム戦で3試合連続ゴールを決めた。

　福田はスコアレスで迎えた前半19分、味方のシュートがGKに阻まれてこぼれたボールに素早く反応。ゴールエリア内から左足で蹴り込んで先制点を奪った。得点後にはチームメイトと指ハートポーズも披露。福田にとっては3試合連続ゴールとなる今季6点目で、今季はリーグ戦20試合6得点の成績。ただチームは1-2で敗れている。

　ボルシアMGに所属する福田は今季、2部のカールスルーエへ期限付き移籍した。加入からしばらくゴールがないなか、第17節で今季初ゴールを記録。その後もベンチスタートが中心だったものの残り4節から先発で起用されると3試合連続ゴールの活躍でシーズンを締めくくった。

　なお、カールスルーエは10位に終わっている。