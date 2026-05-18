ミセス、M!LK衣装チームがミセスのために特別に用意した衣装に大興奮「めっちゃM!LK！」

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）。5月18日20時55分からの放送では、今大注目のアイドル、M!LKの5人＝佐野勇斗、塩崎太智（※「崎」は、たつさきが正式表記）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が全員集合。ミセスとの豪華コラボレーションが実現する。

■大ヒット中のM!LK「好きすぎて滅！」をスペシャルコラボ

M!LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」を、M!LK × Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーション。そして、歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LK衣装チームがミセスのために衣装を特別に用意！ この衣装にはミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と大興奮となる。

『テレビ×ミセス』でしか見られない、一夜限りのコラボステージに注目だ。

■新企画「大人しりとり」でミセスとM!LKが子どもの姿に!?

新企画「大人しりとり」では、小学生が知らない言葉だけで繋ぐ新ルールのしりとり対決に挑戦。

小学生の子ども審査員4人が回答を聞いて判定、ひとりでも知っている言葉だとアウトとなる。さらに、回答者は1アウトごとにどんどん“子どもの姿”にさせられてしまう恥ずかしい罰ゲームも用意。小学生の知識量に慌てたミセス・大森の恐怖回答や、M!LK・佐野の珍回答も飛び出す。

アウト連発でどんどん子ども化していくミセスとM!LK。完全に子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか!?

■重さ23キロ「巨大急須」でM!LK vs ミセスが白熱対決

通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使ってより多くのお茶を注いだチームが勝利となるゲーム「グリーンアップルティーチャレンジ」が再び。

あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、今回で3度目の挑戦となるミセスチームが、60秒間でどれだけお茶を注げるかを競う熱闘を展開。経験値で勝るミセスが、ついに世界記録を樹立するのか!?

そして、過去の放送でも大活躍した“新世代バラエティスター” M!LK・塩崎太智の身にまさかの事件が。

いったい何が起きたのか、予測不能な展開から目が離せない。

■大森元貴×佐野勇斗の初解禁エピソードも

大森元貴が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる新コーナーがスタート。

初回ゲストにはM!LK・佐野勇斗が登場。実は、8年来の仲であるというふたりの初解禁エピソードや、ブレイクまで10年、M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、ここでしか聞けない真剣トークは必見だ。

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

05/18（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、あばれる君、M!LK

(C)TBS

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/