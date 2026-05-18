東京国立博物館、特別展『空海と真言の名宝』7・14から開催 ナビゲーターにMISIA＆音声ガイドに大塚明夫
東京国立博物館の平成館で7月14日から9月6日まで、弘法大師生誕1250年記念特別展『空海と真言の名宝』を開催する。同展のナビゲーターにMISIAが就任した。
【画像】重文の仏像がかわいいキャラクターに…PansonWorksコラボグッズ
2025年にNHKの音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めて歌を届けたMISIAが同展の展覧会ナビゲーターに就任。音声ガイドで高野山での思い出などを語る。
音声ガイドのナレーションを声優の大塚明夫が担当。真言宗十八本山から集結した至宝の数々を紹介する。
また人気グラフィックデザイナー「PansonWorks（パンソンワークス）」とコラボレーショングッズや、奈良を拠点として数々のお寺や展覧会のグッズやキャラクターをデザイン・制作する、「シブくてカワイイ」仏像グッズのブランド「マシュロバ」とのコラボレーショングッズが登場する。
■MISIAコメント
高野山で歌わせていただいたとき、
生きとし生けるすべてのものに向けられた「分け隔てのない想い」から生まれる祈りを感じました。
その場に身を置くことで、時代を超えて受け継がれてきた想いの深さに触れたように思います。
本展では、各地に受け継がれてきた名宝や秘仏が一堂に会し、その精神性と美の世界に出会うことができます。
長い年月を経て守り伝えられてきた一つひとつの存在には、静かな祈りが息づいています。
その祈りに触れる時間は、現代を生きる私たちの心に、静かな気づきと力をもたらしてくれるはずです。
この特別な機会が、多くの方にとって豊かな出会いとなることを心から願っています。
MISIA
■開催概要
展覧会名：弘法大師生誕1250年記念 特別展「空海と真言の名宝」
会期：2026年7月14日（火）〜9月6日（日）＊会期中、一部作品の展示替えを行います
会場：東京国立博物館 平成館
主催：東京国立博物館、真言宗各派総大本山会、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション
【画像】重文の仏像がかわいいキャラクターに…PansonWorksコラボグッズ
2025年にNHKの音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めて歌を届けたMISIAが同展の展覧会ナビゲーターに就任。音声ガイドで高野山での思い出などを語る。
音声ガイドのナレーションを声優の大塚明夫が担当。真言宗十八本山から集結した至宝の数々を紹介する。
■MISIAコメント
高野山で歌わせていただいたとき、
生きとし生けるすべてのものに向けられた「分け隔てのない想い」から生まれる祈りを感じました。
その場に身を置くことで、時代を超えて受け継がれてきた想いの深さに触れたように思います。
本展では、各地に受け継がれてきた名宝や秘仏が一堂に会し、その精神性と美の世界に出会うことができます。
長い年月を経て守り伝えられてきた一つひとつの存在には、静かな祈りが息づいています。
その祈りに触れる時間は、現代を生きる私たちの心に、静かな気づきと力をもたらしてくれるはずです。
この特別な機会が、多くの方にとって豊かな出会いとなることを心から願っています。
MISIA
■開催概要
展覧会名：弘法大師生誕1250年記念 特別展「空海と真言の名宝」
会期：2026年7月14日（火）〜9月6日（日）＊会期中、一部作品の展示替えを行います
会場：東京国立博物館 平成館
主催：東京国立博物館、真言宗各派総大本山会、読売新聞社、NHK、NHKプロモーション