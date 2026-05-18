◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が、今季8度目の先発登板。自身メジャー最長となる7回を投げ、最多の8奪三振、1失点の好投を披露しました。

「メジャーで一番理想の投球ができたのでは？」という質問に、うなずいた佐々木投手。投球フォームの安定や制球面のよさにも触れながら、配球面も良かったことを振り返りました。

この日は特に2巡目以降から、ピッチングコーチとも入念に攻め方について考えられたとのこと。1人ひとりに対して作戦を組み立てたそうで「前の打席の反応を見たりとか、ピッチングコーチからの意見だったりとか、そういうところを聞きながらやりました」と語ります。

そんなコーチ陣とのコミュニケーションについても「1年目とは経験値も違い、考えることも別なので。その中でコーチともコミュニケーションがうまく、より取れているかなというのもあります」とコメント。さらに「話す内容も、お互いが何を求めているかということもわかってくるので、その中でちゃんとコミュニケーション取れてきているなと思います」と良好な関係をのぞかせました。

そんな中、英語は上達しているのかという質問には「していないと思います」と返答。英語をどう勉強しているのかという問いにも「まだなんも勉強していないです」とまさかの言葉が返りました。そんな佐々木投手ですが、古巣・ロッテ時代から助っ人たちと仲の良さを感じさせる交流も度々披露。その外国語スキルにも注目です。