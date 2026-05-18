フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、オープンワールド・アクションRPG「鳴潮」とコラボレーションした数量限定のオリジナルピザセット「鳴潮 コラボピザセット」を5月20日から6月30日まで全国のピザーラで販売する。

「鳴潮 コラボピザセット」は、「鳴潮 コラボピザ」に「鳴潮」のコラボ限定グッズが付いたセット商品。5月20日から前半商品、6月10日から後半商品の販売が行なわれる。なお、各セットはなくなり次第、販売を終了する。

「鳴潮 コラボピザ」について

「鳴潮」に登場するアイテム“ピザ・トロピカーレ”をイメージして作られた「BBQ・トロピカーレ」と、登場するエリア“リジョリ群島”をイメージして作られた「リジョリ風シーフード」の2種類が、Pサイズのハーフ＆ハーフで1度に楽しめる。

【鳴潮 コラボピザ】

【BBQ・トロピカーレ】

BBQソースを絡めた柔らかいビーフステーキに、「ザンニー」が大好きなパインをプラス。ゲーム内の「ピザ・トロピカーレ」を楽しめる、見た目も味もインパクトのあるコラボ限定ピザ。

【リジョリ風シーフード】

ゲーム内に登場するエリア「リジョリ群島」をイメージして作った、明太ポテトにエビとイカを乗せたボリューミーなシーフードピザ。

「鳴潮 コラボピザセット」内容

【前半】：5月20日～販売開始セット内容

「鳴潮 コラボピザ ＜ザンニーセット＞」

販売価格：5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（ザンニー） ※高さ 約17cm

・缶バッジ（ザンニー） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（ザンニー）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

「鳴潮 コラボピザ ＜カルロッタセット＞」

販売価格：5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（カルロッタ） ※高さ 約15cm

・缶バッジ（カルロッタ） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（カルロッタ）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

「鳴潮 コラボピザ ＜アクリルチャームセット＞」

販売価格：3,690円～

・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚

・クリアファイル ※A4サイズ

・アクリルチャーム（6種のうちランダムで1種） ※約5cm

・ミニフォトカード（4種のうちランダムで1種） ※5.4×8.6cm

・オリジナルデザインスリーブ

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードB

※ピザーラ公式サイトでの購入予約は5月20日（水）8時～となります。

※電話でのご予約は5月20日（水）以降、各店舗での営業時間内となります。

【後半】6月10日～販売開始 セット内容

「鳴潮 コラボピザ ＜ダーニャセット＞」

販売価格：5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（ダーニャ） ※高さ 約16cm

・缶バッジ（ダーニャ） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（ダーニャ）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

「鳴潮 コラボピザ ＜ルシラーセット＞」

販売価格：5,990円～

・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚

・オリジナルデザインスリーブ

・アクリルスタンド（ルシラー） ※高さ 約16cm

・缶バッジ（ルシラー） ※直径 約6cm

・缶バッジパッケージボックス（ルシラー）

・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA

※ピザーラ公式サイトでの購入予約は6月10日（水）8時～となります。

※電話でのご予約は6月10日（水）以降、各店舗での営業時間内となります。

※オリジナルデザインスリーブは数量限定のため、なくなり次第スリーブなしでのご提供となります。

※生地タイプにより価格が異なります。

※品切れの際はご容赦ください。

【ゲーム用シリアルコード付きポストカードについて】

「シリアルコードA」

星声X120、高級共鳴強化剤X5、高級エネルギーコアX5、ピザ・トロピカーレX5、シェルコインX50000

「シリアルコードB」

星声X60、高級共鳴強化剤X2、高級エネルギーコアX2、昔ながらの窯焼きピザX5、シェルコインX20000

【ゲーム内コード入力方法】

「オプション」→「その他」→「引換コード」からコードを入力。

※コードの有効期限は2026年12月31日13時まで。

※引換コードは地域限定となりますのでご了承ください。

実施店舗

ピザーラ全店

ピザーラエクスプレス（軽井沢店・東京タワー店）・ピザーラスタイル（ぴあざフクハラ星が浦店・スーパーアークス港町店）

購入に関する注意点

・コラボピザセットはテイクアウト割引対象外

・店舗によって定休日がある

全国3店舗のピザーラを装飾！！「鳴潮コラボ店」も登場

実施期間：5月20日（水）～6月30日(火)

実施店舗：ピザーラ 札幌西店、ピザーラ 豊島中央店、ピザーラエクスプレス 東京タワー店。

キャンペーンの実施を記念して、「鳴潮」で装飾された「鳴潮コラボ店」が全国の3店舗に登場する。これらの店舗では、キャラクター「ザンニー」、「カルロッタ」、「ダーニャ」、「ルシラー」の等身パネルや店舗限定のバナーなどが楽しめる。

また、「鳴潮コラボ店」でコラボピザ1枚テイクアウト購入につき、オリジナルステッカーが1枚もらえる。オリジナルステッカーは、なくなり次第配布を終了する。

「オリジナルステッカー【非売品】」サイズ：198×145mm

「鳴潮2周年イベント」では会場限定グッズ付きでコラボピザを販売！

「鳴潮2周年イベント」に、ピザーラのキッチンカーが出店される。当日は「鳴潮コラボピザ（ピースカット）」が限定グッズ付きで販売される。

「鳴潮2周年イベント」

開催日：5月30日・5月31日

開催場所：幕張メッセ展示ホール9

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