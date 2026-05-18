ピザーラにて「鳴潮 コラボピザセット」が5月20日より発売。「鳴潮 コラボピザ」と「鳴潮」コラボ限定グッズがセットに
フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、オープンワールド・アクションRPG「鳴潮」とコラボレーションした数量限定のオリジナルピザセット「鳴潮 コラボピザセット」を5月20日から6月30日まで全国のピザーラで販売する。
「鳴潮 コラボピザセット」は、「鳴潮 コラボピザ」に「鳴潮」のコラボ限定グッズが付いたセット商品。5月20日から前半商品、6月10日から後半商品の販売が行なわれる。なお、各セットはなくなり次第、販売を終了する。
「鳴潮 コラボピザ」について
「鳴潮」に登場するアイテム“ピザ・トロピカーレ”をイメージして作られた「BBQ・トロピカーレ」と、登場するエリア“リジョリ群島”をイメージして作られた「リジョリ風シーフード」の2種類が、Pサイズのハーフ＆ハーフで1度に楽しめる。【鳴潮 コラボピザ】
【BBQ・トロピカーレ】
BBQソースを絡めた柔らかいビーフステーキに、「ザンニー」が大好きなパインをプラス。ゲーム内の「ピザ・トロピカーレ」を楽しめる、見た目も味もインパクトのあるコラボ限定ピザ。
【リジョリ風シーフード】
ゲーム内に登場するエリア「リジョリ群島」をイメージして作った、明太ポテトにエビとイカを乗せたボリューミーなシーフードピザ。
「鳴潮 コラボピザセット」内容
【前半】：5月20日～販売開始セット内容
「鳴潮 コラボピザ ＜ザンニーセット＞」
販売価格：5,990円～
・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚
・オリジナルデザインスリーブ
・アクリルスタンド（ザンニー） ※高さ 約17cm
・缶バッジ（ザンニー） ※直径 約6cm
・缶バッジパッケージボックス（ザンニー）
・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA
「鳴潮 コラボピザ ＜カルロッタセット＞」
販売価格：5,990円～
・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚
・オリジナルデザインスリーブ
・アクリルスタンド（カルロッタ） ※高さ 約15cm
・缶バッジ（カルロッタ） ※直径 約6cm
・缶バッジパッケージボックス（カルロッタ）
・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA
「鳴潮 コラボピザ ＜アクリルチャームセット＞」
販売価格：3,690円～
・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚
・クリアファイル ※A4サイズ
・アクリルチャーム（6種のうちランダムで1種） ※約5cm
・ミニフォトカード（4種のうちランダムで1種） ※5.4×8.6cm
・オリジナルデザインスリーブ
・ゲーム用シリアルコード付きポストカードB
※ピザーラ公式サイトでの購入予約は5月20日（水）8時～となります。
※電話でのご予約は5月20日（水）以降、各店舗での営業時間内となります。
【後半】6月10日～販売開始 セット内容
「鳴潮 コラボピザ ＜ダーニャセット＞」
販売価格：5,990円～
・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚
・オリジナルデザインスリーブ
・アクリルスタンド（ダーニャ） ※高さ 約16cm
・缶バッジ（ダーニャ） ※直径 約6cm
・缶バッジパッケージボックス（ダーニャ）
・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA
「鳴潮 コラボピザ ＜ルシラーセット＞」
販売価格：5,990円～
・鳴潮 コラボピザ Pサイズ 1枚
・オリジナルデザインスリーブ
・アクリルスタンド（ルシラー） ※高さ 約16cm
・缶バッジ（ルシラー） ※直径 約6cm
・缶バッジパッケージボックス（ルシラー）
・ゲーム用シリアルコード付きポストカードA
※ピザーラ公式サイトでの購入予約は6月10日（水）8時～となります。
※電話でのご予約は6月10日（水）以降、各店舗での営業時間内となります。
※オリジナルデザインスリーブは数量限定のため、なくなり次第スリーブなしでのご提供となります。
※生地タイプにより価格が異なります。
※品切れの際はご容赦ください。
「シリアルコードA」
星声X120、高級共鳴強化剤X5、高級エネルギーコアX5、ピザ・トロピカーレX5、シェルコインX50000
「シリアルコードB」
星声X60、高級共鳴強化剤X2、高級エネルギーコアX2、昔ながらの窯焼きピザX5、シェルコインX20000
【ゲーム内コード入力方法】
「オプション」→「その他」→「引換コード」からコードを入力。
※コードの有効期限は2026年12月31日13時まで。
※引換コードは地域限定となりますのでご了承ください。
実施店舗
ピザーラ全店
ピザーラエクスプレス（軽井沢店・東京タワー店）・ピザーラスタイル（ぴあざフクハラ星が浦店・スーパーアークス港町店）
購入に関する注意点
・コラボピザセットはテイクアウト割引対象外
・店舗によって定休日がある
全国3店舗のピザーラを装飾！！「鳴潮コラボ店」も登場
実施期間：5月20日（水）～6月30日(火)
実施店舗：ピザーラ 札幌西店、ピザーラ 豊島中央店、ピザーラエクスプレス 東京タワー店。
キャンペーンの実施を記念して、「鳴潮」で装飾された「鳴潮コラボ店」が全国の3店舗に登場する。これらの店舗では、キャラクター「ザンニー」、「カルロッタ」、「ダーニャ」、「ルシラー」の等身パネルや店舗限定のバナーなどが楽しめる。
また、「鳴潮コラボ店」でコラボピザ1枚テイクアウト購入につき、オリジナルステッカーが1枚もらえる。オリジナルステッカーは、なくなり次第配布を終了する。
「オリジナルステッカー【非売品】」サイズ：198×145mm
「鳴潮2周年イベント」では会場限定グッズ付きでコラボピザを販売！
「鳴潮2周年イベント」に、ピザーラのキッチンカーが出店される。当日は「鳴潮コラボピザ（ピースカット）」が限定グッズ付きで販売される。
「鳴潮2周年イベント」
開催日：5月30日・5月31日
開催場所：幕張メッセ展示ホール9
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