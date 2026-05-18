NHK杯で3位に…10月世界選手権代表に内定

体操ニッポンに、第3の矢が飛び出した。体操のNHK杯は17日、東京体育館で男子の2回目を行い、全日本の得点を持ち点とした総合得点で川上翔平（22＝徳洲会）が3位となり、世界選手権（10月、オランダ）代表に内定。逆転で3連覇した岡慎之助（22＝徳洲会）、2位の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）の両五輪王者に続いて、川上が世界に躍り出る。

大会後の世界選手権代表発表、岡、橋本に続いて「川上」の名がアナウンスされると、思わず手で顔を覆った。個人総合3位で代表には決まっていたが「（代表選考の）2か月間から解放された」。ようやくつかんだ日本代表キップに、川上の涙腺が崩壊した。

4月の全日本選手権を3位で終えると、15日のNHK杯1回目でも3位を守った。前半で4位の土井陵輔（24＝セントラルスポーツ）に迫られたが「前半の床とあん馬を乗り切ればと思っていた。後半種目は自信があったので」。言葉通り跳馬、平行棒、鉄棒で高得点を連発。全日本との合計335.877で4点差をつけて逃げ切った。

大阪・清風高時代から将来を嘱望されていたが、徳洲会の同期でもある岡に置いて行かれた。一昨年のパリ五輪代表選考会で惨敗。岡が代表になり、個人、団体とも金メダルに輝いた。「すごいギャップというか、かけ離れてしまった。人生で最も悔しかった」と、苦しかった日々を思い出すように言った。

もともと技の難度を示すDスコアではトップレベルにいたが、演技の安定感が不足していた。「（岡）慎之助は常に正確で美しい体操をする。それを目指した。頭の中には、いつも慎之助がいた」と川上。昨年は世界選手権代表まであと一歩に迫ったが、補欠止まり。今年にかける思いは強かった。

岡と大会前のサウナで交わした会話の中身

岡とは体操の話はしないというが「大会前にサウナの中で言われたんです。『俺が床とつり輪と平行棒をやるから、お前が世界選手権であん馬と跳馬と鉄棒をやれ』って。慎之助の頭の中に僕がいたことがうれしかった」。同期の言葉が力になった。「今日は、すごく感覚が研ぎ澄まされていた。こんなの初めてです」と振り返った。

岡は川上の代表入りに「やっと来たな、という感じです」と笑いながら言った。徳洲会の米田功監督は「もともと代表に絶対に入るような選手。これまでは力はあるけれど、選考会になるとナーバスになるところがあった。手足も長いし、もっときれいな体操ができるはず」とその潜在能力を評価しながら話した。

もちろん、代表入りだけで満足しているわけではない。目指すのは岡と橋本の五輪王者たち。「後半に高得点を取るのが、慎之助や（橋本）大輝くんに近づく第一歩。爆発的な得点がとれるのが強みだと思う」。実際に、この日の得点では岡に2点近い差をつけられたが、後半3種目の得点は岡も橋本も上回っていた。「床とつり輪で点を取り切れていない」と課題も口にした。

米田監督の期待も大きい。「まだまだ力を出し切っていない。岡や橋本と戦えるポテンシャルは持っている。経験値を上げて、2枚（岡、橋本）が3枚（岡、橋本、川上）になればいいなと」。五輪王者2人に並びかける選手に成長すれば、体操ニッポンはさらに強くなる。

「代表発表で名前が呼ばれるのはうれしいですし、来年も再来年も呼ばれるように」と28年ロサンゼルス五輪も視野に話した。「いつも頭の中にいる」岡につけられた差を埋めるために、川上は世界への挑戦をスタートさせる。（荻島 弘一）



（THE ANSWER編集部）