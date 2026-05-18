シュワシュワしたーーーい♡【スタバ】見た目も爽やか！「新作ドリンク」

【スターバックス】で、フルーツやソーダを使ったさっぱり爽快感のあるドリンクを販売中。暑い日にぴったりな「新作ドリンク」を、今回はご紹介します。ちょっと一息つきたいときや、気分転換にいかが？

果肉たっぷりがうれしい！

4/25に販売がスタートした「チラックスソーダ ストロベリー」。ごろっと果肉感のあるストロベリーやジュレのほか、柑橘にハーブの香りなどをブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップがポイント。@lovesweetsmacaronさんは「氷少なめ」「炭酸水多め」のオーダーで「辛口ハードソーダ」にして楽しんでいます。「つぶつぶいちご果肉がたっぷり」とのことなので、満足度も高そうです。

シトラス × ティー

@bucks__bucksさんのイチオシは、画像右の「チラックスソーダ ゆずシトラス」をベースにしたカスタマイズドリンク。ソーダを「ブラックティーに変更」「はちみつ10周」「氷少なめ液量多め」にすることでおしゃれな1杯が完成。疲れたときのごほうびドリンクにもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@lovesweetsmacaron様、@bucks__bucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A