フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガー・桃が１８日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。夫との仲睦まじい着物２ショットを公開し、反響を呼んでいる。

１４日に「もうすぐ夫婦７年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新した桃は、「この前スタジオで七五三の写真を撮った時に…」と切り出し、子どもたちの七五三撮影後、カメラマンから「他に撮りたいショットありますか？」と聞かれたことを明かした。

「私が、『夫婦写真…？？笑』って冗談のつもりでいったら、『お、撮ろっか！』って言ってくれて、すごく嬉しかった。笑」「『えー、いいよ、、』って言われるかと思ったら、すごく嬉しかった。笑」と夫の反応に喜びをにじませつつ、黒紋付き袴姿の夫・しょうさんと、淡いピンクベージュ系の上品な着物姿の桃が寄り添い、笑顔を見せる仲良し２ショットを複数枚披露。鮮やかな背景の中、見つめ合ったり手をつないだりする自然体な姿が印象的で、夫婦の温かな空気感が伝わる仕上がりとなっている。

桃は「そんなハニカミ写真。笑」「撮ってもらって良かった」とつづり、「来月で結婚7年目！仲良し写真納められて良かった笑」と満足気な様子でつづり、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「めっちゃ優しい！」「とっても素敵な写真」「素敵な夫婦」「いつまでもラブラブでいてください」「かわいい！かわいい！かわいい！かわいーーーーーいっっっっ！！！！！」「一生物」「ラブラブいいね」「凄くいい写真ばっかり」「２人共素敵」「よっ！いい夫婦！」「ぜひ新居に大パネルで飾ってほしい」「旦那さんへのスキが溢れてる」「美男美女だから絵になりますね」「桃ちゃん夫婦に憧れます」などの声が寄せられている。

桃は、２０１９年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、２０年に再婚。２０２１年５月５日に第１子長男の“たろ”君を出産。２０２２年、長男の誕生日と同じ５月５日に第２子次男の“じろ”君が誕生した。