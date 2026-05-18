◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝 最終第３戦 大阪ブルテオン ３―０ サントリー（１７日、横浜アリーナ）

チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が横浜アリーナで第３戦が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは、２位の大阪Ｂに０―３で敗れて通算１勝２敗となり、２連覇を逃した。今季限りで退団が決まっているサントリーの高橋藍（２４）はチーム３位の７得点で引っ張ったが、有終Ｖを逃して悔し涙。大阪Ｂが初優勝し、主将の西田有志（２６）がＭＶＰに輝いた。

藍主将は何度もユニホームで悔し涙をぬぐっても、止まらなかった。０―２の第３セット（Ｓ）。最後は大阪Ｂ・西田に強烈なサーブを打ち込まれた。超満員１万２１８９人の歓喜と悲鳴に包まれた中での終戦。サントリーの一員としてのラストマッチで“有終の美”を飾れなかった。試合後、対照的なうれし涙の西田と抱き合って健闘をたたえ合い、「最後チームを勝たせたかった。自分の力不足だし、未熟だと思った。悔しい思いだけが残った」と責任を負った。

エースとして、大一番で１点が取り切れなかった。１６日に１勝１敗とされた後、流れを引き戻すために重要だったこの日の第１Ｓ。１８―２０の競り合いでスパイクを決められず、２２―２３ではサーブをミス。このセットを落とし、そのまま大阪Ｂの勢いにのまれた。「チームが勝つ方向に導けなかった。勝負どころで点数を取れる選手になっていけないといけない」と唇をかんだ。

２４年にイタリア１部セリエＡのモンツァで準優勝後、国内リーグに初参戦した。ロシア代表で１２年ロンドン五輪金のＤ・ムセルスキーら世界屈指の技術を持つチームメートと２季を過ごし、粘り強い守備が特徴のＳＶリーグで、今季はセッター・関田誠大とライトからのスパイクを「武器」にするまで磨き、攻撃の幅を広げた。日本で楽しみにしていたラーメンも断ち、体脂肪率は１３％から９％台まで落とし、体のキレをつけた。アタック決定率はＲＳで日本人１位。課題の攻撃面で成長を示した。

今季はプロでは初めて主将の重責も担った。「負けた後も（気持ちが）下がらない」と、今季加入した小川智大がいうように、主将からはポジティブな声かけが目立った。海外で培った敗因に焦点を当てるより「次、どう勝つか」を考えるマインドをチームに残し、２９連勝を含む４０勝（４敗）でＲＳ初制覇につなげた。

オリビエ・キャット監督が「シンボル」と評す。コート外でもリーグの“顔”として尽力。入団時に「バレーボールを夢のあるスポーツにしたい」と掲げ、自分の時間をできる限り、バレーボールの国内での発展に使い、メディア出演や自身のＳＮＳなどで発信。チームメートの兄・塁（２６）との共演でもファンを喜ばせた。主将を中心に選手の活躍が人気につながり、ホーム２２試合では２季連続で観客数は１０万人を超え、今季は１２万９２６人が来場。１万２１８９人の観客が集ったこの日の決勝も、チケットは完売だった。

サントリー退団後も「唯一無二のプレーヤーになる」という夢へ突き進む。「常にトップ選手になり、チームを勝たせる選手になる」と誓った。この後は日本代表として２８年ロサンゼルス五輪への戦いも始まる。９月のアジア選手権（福岡）を制すと、最短で出場が決まる。悔し涙を無駄にはしない。

◆高橋 藍（たかはし・らん）２００１年９月２日、京都市生まれ。２４歳。バレーは小学２年から。京都・東山高３年時の１９年度全日本高校選手権（春高バレー）を制覇。日本代表初選出は２０年２月。同４月に日体大進学。２年時の２１年１１月に伊１部セリエＡのパドバと契約し、２３―２４年季はモンツァでプレーオフ準Ｖ。２４―２５年季に日本のサントリー入りし、２季目の今季は主将。五輪は２１年東京、２４年パリ大会で７位。家族は両親、兄、妹、愛犬「ヨグ」。１８８センチ、８３キロのアウトサイドヒッター。