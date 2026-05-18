ハワイ発の「Eggs ’n Things」から、メロンを味わい尽くす贅沢な「プレミアムメロンパンケーキ」と、食欲をそそるスパイスの香りが際立つ「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」が登場！

「濃厚メロンシェイク」と「メロネード／メロネードスカッシュ」も併せて期間限定で楽しめます☆

Eggs ’n Things「プレミアムメロンパンケーキ／タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」

販売期間：2026年5月22日（金）〜 6月24日（水）

取扱店舗：国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee店舗

※六本木ヒルズ店を除く

“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広く食事が楽しめる、ハワイ発の「Eggs ’n Things」

Eggs ’n Thingsに、「プレミアムメロンパンケーキ」と「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」が期間限定で登場します。

芳醇なメロンの香りを閉じ込めたなめらかなクリームと濃厚なソース、たっぷりと添えられた新鮮なメロン。

旬のメロンを贅沢に使った「プレミアムメロンパンケーキ」は、この季節だけのメロン尽くしな一皿です。

また、2025年も好評だった「濃厚メロンシェイク」や「メロネード」が登場。

まさに“飲むメロン”な濃厚シェイクと、清涼感あふれる「メロネード」からは爽快なキレの「メロネードスカッシュ」が新たに加わりました。

そして、食欲をそそるスパイスの香りが際立つ「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」は、クリーミーなアボカドとコク深いチェダーチーズがタコミートに絡み、旨みを引き立たせた一品。

とろりと溢れ出す卵との相性も抜群です☆

プレミアムメロンパンケーキ

価格：2,431円（税込）

テイクアウト：不可

メロンを贅沢に使った人気のパンケーキが2026年も登場！

濃厚なメロンのクリームとソースの2種類の味わいを楽しめます。

たっぷりとあしらったメロンとバニラアイスで、爽やかなひとときを満喫できます☆

タコミートとアボカドのエグスンベネディクト

価格：1,903円（税込）

テイクアウト：不可

スパイス香るタコミートに、アボカドとコクのあるチェダーチーズをプラス。

とろける卵と濃厚なオランデーズソースを絡めて味わうことができるワンプレートです。

濃厚メロンシェイク

価格：1,320円（税込）／テイクアウト1,296円（税込）

メロンをまるごと味わうような極上のメロンシェイク！

果実本来の深いコクとなめらかな喉越しが堪能できます。

テイクアウトもできるため、ひんやり濃厚な”飲むメロン”を好きな場所で楽しめます☆

メロネード／メロネードスカッシュ

価格：858円（税込）／テイクアウト842円（税込）

2026年のメロネードは炭酸が弾けるスカッシュも登場！

清涼感あふれる飲み心地と濃密なメロンの甘みを堪能できるメニューです。

暑い外でも、メロンの清涼感を堪能できます☆

爽やかな味わいが初夏にぴったりのメロンメニュー。

Eggs ’n Thingsにて2026年5月22日より販売される「プレミアムメロンパンケーキ」「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」「濃厚メロンシェイク」「メロネード／メロネードスカッシュ」の紹介でした☆

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