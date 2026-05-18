様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『スター・ウォーズ』デザインのランチボックスが登場！

作中に登場する「ダース・ベイダー」「ストームトルーパー」「R2-D2」が、インパクト抜群の立体フォルムで再現された「ダイカットランチボックス」がラインナップされます。

スケーター『スター・ウォーズ』ダイカットランチボックス「ダース・ベイダー／ストームトルーパー／R2-D2」

価格：各1,430円（税込）

販売店舗：

【STAR WARS POP UP STORE】

ランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月24日（日）営業時間：1F：11:00〜20:00新宿三丁目ロフト ロフトMARKET開催期間：2026年5月1日(金) 〜5月26日(火)営業時間：商業施設に準じます。

【STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC】

池袋PARCO開催期間：2026年3月23日(月) 〜8月16日(日)営業時間：11:00-21:00（※施設に準ずる）東京ソラマチ開催期間：2026年4月24日(金) 〜8月2日(日)営業時間：10:00-21:00（※施設に準ずる）

スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店など

スケーターから、世界中で愛されるSF映画の金字塔『スター・ウォーズ』の人気キャラクターを立体的にデザインした「ダイカットランチボックス」が登場。

キャラクターのヘルメットやボディの造形を細部まで再現されたお弁当箱が、日常のランチタイムを特別な時間へと変えてくれます。

圧倒的な存在感を放つダイカットデザインで「ダース・ベイダー」「ストームトルーパー」「R2-D2」の個性的でアイコニックな造形を、ランチボックスの蓋で大胆に表現。

学校や職場でのランチタイムに、周囲の目を引くこと間違いなしのグッズです。

LBD2 ダイカットランチボックス (中子・ベルト付) 「ダース・ベイダー」

サイズ：138×140×60mm

容量：300ml

POS：4973307725326

漆黒のマスクが圧倒的な存在感を放つ「ダース・ベイダー」デザイン。

中子とランチベルトが付属し、盛り付けやすさと携帯性を両立しています。

LBD2 ダイカットランチボックス (中子・ベルト付) 「ストームトルーパー」

サイズ：135×120×58mm

容量：320ml

POS：4973307725333

帝国の兵士「ストームトルーパー」のヘルメットが再現された、ホワイトカラーが映えるランチボックス。

お弁当の具材が引き立つ清潔感のあるデザインが特徴です。

LBD2 ダイカットランチボックス (中子・ベルト付) 「R2-D2」

サイズ：128x120x55mm

容量：310ml

POS：4973307725340

人気ドロイド「R2-D2」のボディをモチーフにした、ブルーとホワイトのカラーリングが爽やかなランチボックス。

ランチタイムがより賑やかで楽しくなるデザインに仕上げられています。

使いやすさを追求した実用的な構造

見た目のインパクトだけでなく、お弁当箱としての機能性もしっかりと備えた「ダイカットランチボックス」

本体内部には取り外し可能な「中子（なかこ）」が付属しているため、ご飯とおかずをきれいに分けて盛り付けることが可能です。

また、蓋をしっかり固定できる「ランチベルト」が付属されており、持ち運びの際も安心して使用できます。

「ダース・ベイダー」「ストームトルーパー」「R2-D2」のフォルムを再現した、お弁当作りが楽しくなる『スター・ウォーズ』グッズ。

スケーターの『スター・ウォーズ』デザイン「ダイカットランチボックス」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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