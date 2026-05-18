〈何度も愛し合った「不倫相手の局部」をなぜ切断したのか…“行為中の会話”に残された謎《阿部定事件》〉から続く

いまから90年前、1936年5月18日に起きた「阿部定事件」。昭和戦前の事件を眺めて、抜きん出て後世の人々に強烈な印象を残し、伝説化している事件の一つだ。この事件の何が強烈な記憶を人々に刻み込んだのか。長い年月がたったいまも異様な光を放って人々を引き付ける、その正体は何なのか。当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全5回の5回目）

【実際の写真】阿部定（当時31歳）が移送中に見せた「伝説のほほえみ」や犯行現場など、この記事の写真を全て見る（全15枚）

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懲役10年が求刑された阿部定。判決が下されたのは、1936年12月21日だった。またも“お定マニア”の傍聴希望者が前夜から雪の中、徹夜した。東京朝日（東朝）は同日発行22日付夕刊で天気にひっかけて「霙(みぞれ)降る日・温い判決」の見出し。

〈（阿部定は午前）10時55分、数名の看守に守られながらポンポンするフラッシュの中をくぐり、地下道から出廷する。左手に包帯をし、右手にハンカチを持って被告席に立つ。かくて同57分、細谷裁判長は陪席判事、酒井検事らと入廷。直ちに開廷を宣言し、荘重な口調で「被告に対する殺人、死体損壊罪について判決を言い渡す」とて、「主文」を後にし、約30分にわたり長々と判決理由を朗読した後、お定に対し懲役6年（未決通算120日）の判決を言い渡し、将来を懇々と戒めた。 お定は検事の求刑10年に比してあまりに軽かったので、静かに裁判長を見上げたが、裁判長は「よいか、よく分かったか」と諭し、7日間に控訴できることを伝えると、お定は目に涙をたたえ、声を震わして「上訴権を放棄します」と即答。裁判長はなおも「それでよいか、後悔することないか」と念を押すと、お定ははっきり「ございません」と言い切る。 裁判長は書記にその旨を命じ、さらにお定に向かって「体を丈夫にして……。裁判所の言うことをよく身につけて真面目にやらなければならんぞ。それから、刑務所を出る時は、営業的痴漢という馬鹿者がいて被告を利用せんとするから、そんな馬鹿者には引っかからぬように気をつけなくてはならぬ」。出所後のことまでこまごまと注意すると、お定は「それはよく分かっております」。「それでは体によく気をつけて……。帰ってよろしい」。お定は何度もいんぎんにお辞儀をして、また多数の看守に守られて11時30分、退廷した。〉



絞殺した男性の局部を切り取り、逃走した阿部定（当時31歳）。判決は「懲役6年」だった（東京朝日）

犯行当時の定の心神耗弱(こうじゃく)を認めたのが減刑判決の主な理由だった。『どてら裁判』では「精神鑑定結果を採用したものだから、軽すぎたという批判は当たらない」と書いている。

「名文だがエロチシズム横溢」

判決理由書は、一部を取り上げてみても「淫蕩痴戯(いんとうちぎ)の限りを尽くし、互いに陶酔したるか、被告人は吉蔵の右痴戯などに対し、かつて経験したることなき強き愛恋執着を感じ、吉蔵もまた被告人に対する愛欲の絆断ちがたく……」などとなっており、「名文ではあったがエロチシズム横溢(おういつ)。各新聞も取り扱いに困ったというエピソードが残っている」＝戸川猪左武『素顔の昭和 戦前』（1981年）。事実、各新聞も掲載せず、代わりに裁判長の「訓戒」を載せた。

「本件が一般社会の注目の焦点となり、かつ喧伝(けんでん)されるゆえんのものは、殺人行為にあらずして、むしろ死体損壊及び、その後の行動の特異性である」と指摘。定が自分の不利益になることも極めて率直かつ積極的に述べたことを評価し、人命尊重や社会的に悪影響を及ぼしたことは重大だが、さまざまな事情を除外して過酷に鞭打つことは当を得ていない、とした。最後に「自省自戒かつ自己の習癖の矯正にさらに一層の努力を」と求めた。

出所後も衰えぬ人気

法廷での発言通り、定は控訴せず刑が確定。手記によれば、同年12月26日、栃木女囚刑務所に服役。冬は寒さで過酷だったようだが、1940年の「皇紀2600年」の恩赦で減刑され、1941年5月、刑期を終えて出所した。

その間も人気は衰えず、刑務所には400件以上の結婚申し込みがあり、出所後は「1万円（現在の約2000万円）でスカウトしたい」と2つのカフェー（クラブ）と1つの映画会社から申し込みがあったといううわさも。

犯行現場になった待合「まさき」と、定が逮捕まで身を隠していた旅館「品川館」はいまで言う「聖地」となり、客が殺到。「まさき」は2人の写真や部屋着を飾り、品川館は部屋を逮捕時そのままに保存して枕や敷布に「お定の使用した……」という紙切れをぶら下げた。尾久は大正時代にラジウム鉱泉が発見され、路面電車も通って行楽地となり、花柳界があったが、そこで定は“福の神”と呼ばれたという。

その後は名前を変えて暮らし、ある男性と同棲。戦中、戦後はひっそりと世に隠れて過ごした。しかし、1947年7月、折からの「カストリ雑誌」ブームに乗って、木村一郎『昭和好色一代女・お定色ざんげ』という本が出版された。

「これは単に一編の小説」と「序」にあり、予審調書が基になっているが、阿部定は「ウソだらけの、私を侮辱し、吉蔵をかわいそうなエロ男に書いてあり」（手記）、「とても耐えられない」として著者と出版者を名誉棄損で提訴した。そのことから“正体”が明るみに出て同棲相手に去られた。

「ショセン私は駄目な女です」

本名で劇団の座長となり、事件を題材にした舞台に主演。作家・坂口安吾と対談したり、映画に出演したりした。東京・上野の料亭の仲居やおにぎり屋の女将を務めた後、千葉県市原市の知人のホテルにいたが1974年、「ショセン私は駄目な女です」という書き置きを残して姿を消した。

井出孫六「時代の気流を変えた阿部定事件」＝「東京歴史紀行 昭和史の現場を歩く」（「エコノミスト」1986年4月号所収）＝が「I市の老人ホームに生き続けていることを僕は伝え聞いた」と書いたのが足どりの最後の情報か。最近まで追跡していた人もいたが、結局つかめなかった。もしかして生きていれば121歳だが……。

阿部定事件は今でも人々の間で関心を保たれ続けている。赤裸々な欲望を隠さずに出した「人間賛歌」としての意義を認める意見や、女性の解放・ジェンダーの視点から阿部定を賛美する見方も多い。何が人々を引き付けるのか。

清水正編『阿部定 学生と読む阿部定予審調書』（1998年）は、日本大学芸術学部教授の著者が1989年から10年間、授業で学生たちに調書を読ませ、その感想リポートをまとめた本だ。そこには、60年以上前の猟奇事件とその「ヒロイン」から感じ取った思いがつづられている。

「なんて正直に生きているんだろう」「刹那を生きた人」「一瞬を永遠にしたかった」「究極の愛の形の一つにすぎなかった」「寂しい女性だと思えてきた」……。

1人の女子学生は、定を援助交際をしている現代の女子高校生と比較してこう書いている。「おそらく、阿部定という女性が現代でもなおクローズアップされるのはそこだろう。今一番元気のいい女子高生とクロスするからこそ、私たちは無意識に（定に）ひかれるのだ」。当たっているかどうかは別として、愛とは何か、死とは何かは、時代を超えた永遠のテーマだ。

事件が印象を残した“2つの理由”

振り返る時、事件が人々の記憶に深く刻み付けられた理由がいくつかありそうだ。1つは「疾走感」。定の行動は密室では淫靡で猟奇的だが、他の言動は神田生まれのちゃきちゃきの江戸っ子らしく、あっさり、さっぱり、スピーディー。逮捕されても否認したり言いよどんだりせず、全てをぶちまける。裁判でも控訴はしなかった。その潔さが一種の爽快感を生んでいる。性格がルーズでうそつきで浪費癖があるが、損得計算はない。

1936年5月20日付東朝朝刊は、逃走中の定が2回目に“変装”した古着店の「着物の着こなしが粋で実にうまく、私たちなら小一時間かかるものを5分ぐらいでスルリと着替えました」という談話を載せている。現場の尾久も含め、下町生まれの彼女が動いたのも大半は下町。江戸時代からの情緒は関東大震災で薄れたものの、昭和10年代初頭はぎりぎり残っていた。阿部定が事件で見せたのは一面で「江戸情緒」の残照であり、人々は彼女に懐かしい下町の風情を感じていたのではないか。

二・二六事件の衝撃に比例

さらに重要な問題がある。阿部定事件は同じ年に起きた二・二六事件と絡めて論じられることが多い。池島新平『雑誌記者』（1958年）は「あの事件があった時は、あたかも二・二六事件の物情騒然たるときで、われわれは毎日暗澹(あんたん)として日本がどうなるかと思っていた。そのときにたまたまこの情痴事件が起こったのであるが、これを追いかけている新聞記者諸君も、われわれ読者も、その間になにかホッとした気持ちがしたのを覚えている」と書いている。

当時読売の社会部デスクだった高木健夫がペンネームで書いた小文「暗流を吹き飛ばした女」＝『阿部定手記 愛の半生』（1948年）所収＝は「恋の絶頂に身もだえする一個の女人が、二・二六のあの暗い、押しつぶされそうな国の気流を、一脈の『何か』をもってさらっと明るく変えた」と回想している。

一方で、「国民の気分転換のために、この事件はことさら大きく報道されたと思えなくもない」＝加太こうじ（「週刊読売」1974年12月7日号）＝という見方も。実際、この事件の新聞記事を地域ごとに見ていくと、東京周辺の騒ぎ方が最もひどく、関西から北海道、九州はだいぶ鎮静化して、当時植民地だった朝鮮、台湾、樺太（現サハリン）や満州などは、逮捕時に1回小さな記事が載るだけなど、ぐんとおとなしい。つまり、この事件の過熱報道は、その地域での二・二六事件の衝撃の大きさに比例している。

「明るい気持ちになった」のは本当か？

「時代の清涼剤」「明るい気持ちになった」という証言は多い。それは当時の正直な実感だっただろう。だが、本当にそうか――。

統計の専門家で貴族院議員も務めた道家斉一郎は『売春婦論考 売笑の沿革と現状』（1928年）で、日本の最近10年間の1年平均売春婦総数を「娼妓」「酌婦」「芸妓」合わせて約17万7000人と算出している。一方、同時期の日本陸軍の兵員は約23万6000人。「時代の気流を変えた阿部定事件」は「その後の農村恐慌の深化を考慮すれば、両者の人数はほぼ拮抗するものになっていたに違いない」と言う。「この二つの数字には、昭和初年のこの国が抱えていた矛盾が集約して示されている」とも。

あの時代、「苦界」に身を沈めた女性の多くは、凶作で身を売るしかない貧しい農村出身者。そのことに強い危機感を持ったのが二・二六事件の青年将校の決起の動機の1つだった。定と吉蔵の関係は「自由恋愛」で、定が身を売ったのも貧困からではないが、彼女はこの国で戦後まで長く続いた売春＝公娼制度の中で生きてきた。その意味で二・二六事件と「阿部定事件」はワンセットだ。

1つの矛盾が露呈して戦争の影がちらつき始めた時代、メディアによって過剰に語られた「エログロ趣味をふんだんにまき散らした猟奇事件」に人々が熱狂し、一瞬国家権力から離れた明るい解放感を味わったのは事実かもしれない。しかし、それはもう1つの矛盾の露呈であり、その明るさは太陽の光ではなく、性愛の極致に咲く人工の花の発光だったのではないか。この事件が恥じらいと戸惑いと後ろめたさを与えつつ、人々を妖しい魔力で引き付けるのはそのせいだ。

【参考文献】

▽岩波書店編集部編『近代日本総合年表 第三版』（岩波書店、1968年）

▽細谷啓次郎『どてら裁判』（森脇文庫、1956年）

▽堀ノ内雅一『阿部定正伝』（情報センター出版局、1998年）

▽粟津潔・井伊多郎・穂坂久仁雄『昭和十一年の女 阿部定』（田畑書店、1976年）

▽内村祐之・吉益脩夫他『日本の精神鑑定』（みすず書房、1973年）

▽戸川猪左武『素顔の昭和 戦前』（角川文庫、1981年）

（小池 新）