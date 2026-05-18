今井美樹、歌手デビュー40周年記念ツアーが開幕「本当に幸せ！」
今井美樹による全国ツアー『今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜』の埼玉・サンシティ越谷市民ホール公演が、16日に開催された。
【ライブ写真】幸せいっぱいの笑顔を見せる今井美樹 40周年ツアー埼玉公演より
歌手デビュー40周年となる今年、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2月11日に発売した今井。今回のツアーは、同アルバムを引っさげて開催された。
ライブは、デビュー40周年にふさわしく、初期の頃の代表曲「彼女とTIP ON DUO」からスタート。2部構成となっており、『smile』に収録の楽曲を中心に新旧の名曲を織り交ぜ、約2時間15分のパフォーマンスが披露された。
今井はライブの中で、40年歩いてくることができたことへの感謝の気持ちを会場に集まったファンに幾度となく語り、「みなさんが歌ってくれてすごくうれしいです！ずっとみなさんと一緒に歌いたかった。本当に幸せ！」と感極まる場面もあり、会場は温かな声援で包まれた。
ツアーは、最終公演となる8月6日の東京・東京国際フォーラム ホールA公演まで、全国23ヶ所で全25公演が開催される。
【ライブ写真】幸せいっぱいの笑顔を見せる今井美樹 40周年ツアー埼玉公演より
歌手デビュー40周年となる今年、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2月11日に発売した今井。今回のツアーは、同アルバムを引っさげて開催された。
ライブは、デビュー40周年にふさわしく、初期の頃の代表曲「彼女とTIP ON DUO」からスタート。2部構成となっており、『smile』に収録の楽曲を中心に新旧の名曲を織り交ぜ、約2時間15分のパフォーマンスが披露された。
ツアーは、最終公演となる8月6日の東京・東京国際フォーラム ホールA公演まで、全国23ヶ所で全25公演が開催される。