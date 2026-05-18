〈殺した男の“局部”を切り取り逃走…31歳“怪美人”が起こした伝説の事件とは《発生から90年》〉から続く

いまから90年前、1936年5月18日に起きた「阿部定(さだ)事件」。昭和戦前の事件を眺めて、抜きん出て後世の人々に強烈な印象を残し、伝説化している事件の一つだ。この事件の何が強烈な記憶を人々に刻み込んだのか。長い年月がたったいまも異様な光を放って人々を引き付ける、その正体は何なのか。当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。（全5回の2回目）

【実際の写真】阿部定（当時31歳）が移送中に見せた「伝説のほほえみ」。後年の写真も…この記事の写真を全て見る（全15枚）

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逃走した阿部定の足取りは…

殺した男の局部を切り取り、姿をくらました阿部定。その後の動きは刻々と捜査本部に入った。5月19日発行20日付読売夕刊の「怪美人を追ふ（う）捜査隊 變（変）装、偽名して轉（転）々と 帝都内に潜伏の形跡」という見出しの記事を基にすると、それは次のようだった。

〈 18日朝、ハイヤーで「まさき」*を出ると、新宿伊勢丹前交差点に至り、そこで車を乗り捨てて円タクに乗り換え、午前9時半ごろ、かねて知り合いの下谷区上野町3ノ10、古着店「田中第三分店」こと小野真二方に現れた。 「暖かくなりましたから、もうこれは着ていられないよ。何か格好のセルはありませんか」と、取り乱した様子もなく店内をしばらく見回していた。望む品物がなかったので、銀色と白色の鱗模様のある薄ねずみ色の鶉(うずら)お召の単衣(ひとえ)を5円で買い求め、着てきた角型浮織袷縮緬(あわせちりめん)の着物、薄ねずみ鶉縮緬の単衣羽織を13円50銭で売り払い、奥の間で着替えして差し引き8円50銭を受け取った。大事そうに所持してきた新聞包みと脱ぎ捨てた長じゅばんを風呂敷に包み、これを抱えて同10時すぎ、立ち去った。〉

*犯行現場となった待合（＝芸者と飲食、宿泊ができる場所）

*「円タク」＝1円（現在の約2000円）均一のタクシーのこと

「セル」とはいまで言うウールで、当時は春秋の季節の変わり目によく着られた。「鶉お召」は絞りの大きなちりめん（湯で縮ませた絹織物）で、明治末から大正時代に流行した。袷は裏地の付いた、単衣は裏地の付かない着物。当時の5円は現在の価格に換算すると約1万円で、13円50銭、8円50銭はそれぞれ約2万7000円と約1万7000円。

変装というより、着物を着慣れた女性が5月後半という時季に合わせて着替えた印象。とても殺人を犯して逃走中の凶悪犯とは思えない、悠々として「粋」さえ感じさせる言動だ。

定は着替えた後、その足で関係を持っていたもう1人の男・大宮五郎（大宮校長）にも会っている。大宮校長の申し立てによると、この時に定は「いろいろお世話になりました」と別れの言葉らしいことを述べていたという。

「犯罪史始まって以来の怪事件」

「わが国犯罪史始まって以来最初の怪事件」（20日付読売夕刊）に報道はエスカレート。ちょうどこのとき、アメリカの「喜劇王」チャーリー・チャップリンとフランスの芸術家ジャン・コクトーが来日していたが、彼らのニュースは紙面の隅に追いやられた。



「グロ殺人の女いづこ」。新聞は定の一挙手一投足を派手に伝えた（報知新聞）

20日付夕刊各紙の見出しだけ見ても「巧みに捜査網潜る 變（変）化の殺人美女」（東朝）、「凶行後も平然と 市内を歩き廻る」（東日）、「グロ殺人の女いづ（ず）こ」（報知）……。東朝は定の生い立ちをつづった「暗い流轉（転）の半生 歪められた變態の女」という記事を掲載。読売は警視庁衛生部の技師を使って「復讐か嫉妬か 彼女の心理解剖」を試みている。

「いずこに彷徨ふ妖婦」

20日付朝刊になると、定が18日午後、新橋の古着屋でまたセルの着物に着替えたことを各紙報じた。「大膽（胆）、再び變装して 風の如く消える」（東京朝日〔東日〕）、「まるで變幻・女役者」（時事新報〔時事〕）……。定の一挙手一投足を事細かに伝え、東朝、東日、読売、国民、都は足どりを図解で載せる大報道。朝日は「いずこに彷徨(さまよ)ふ？ 妖婦“血文字の定”」の見出しで、本文はこうだ。

「警視庁捜査当局が全管下の警察はもとより、近県各地のおよそ犯人が立ち回るべき懸念のある温泉地はじめ、あらゆる筋へ水も漏らさぬ手配を発して厳探（厳重探索）を続けているにもかかわらず、依然検挙に至らず、しかも、その後判明してくる同女の逃走経路は巧みに網目を潜り、躍起の警察当局を尻目にかけ悠々然たるものがあり、今後はたしていかなる方面へいかなる形でその姿を現すか、興味はますます加わるばかり……」

どこか面白がっているようにも思える。

定を形容する語句も毒々しくなる一方で、同日紙面でも「妖美な悪の華」（読売）、「淫奔で情熱の情痴的痴呆者」（都）……。

「似た女性を見た」「犯人が逮捕された」うわさで騒ぎに

読売は生い立ちからの経歴を掲載。以後、彼女がいた土地の地元紙も過去を報じるように。「名古屋に轉籍し 中村（遊）廓で娼妓稼ぎ」（20日付新愛知朝刊）、「飯田にも居た」（20日発行21日付信濃毎日夕刊）、「十九の花耻(はず)かしい頃 富山市で左褄（芸妓をすること）」（23日付北國朝刊）。

そして騒動はデマを生む。「“妖女出現”・噂に沸く巷」が見出しの20日発行21日付読売夕刊の記事。「突如快報がもたらされた。『10時ちょっと前、犯人が銀座・資生堂裏の髪結い（美容院）カーソンに現れた』というのである。それ！ とばかり（捜査）本部から各署に緊急手配したが、これはちょっと似ていたというだけで、赤の他人というナンセンスまで織り込まれる緊張ぶりだ」。

東朝も「“お定の影”氾濫」の見出しで、銀座のほか、神田、東京駅、芝区（現港区）、日本橋で「似た女性を見た」「犯人が逮捕された」などのうわさで騒ぎになったことを伝えた。多くの新聞が銀座の美容院の前に集まったやじ馬の写真を載せている。しかし、その騒ぎも終わる時が来る――。

「稀代の妖女」逮捕へ

「怪奇殺人事件の妖婦 阿部定遂に逮捕さる」（東日）、「稀代の妖女阿部さだ 品川驛（駅）前旅館で捕まる」（報知）。2紙は20日夕、号外（東日は2本）を出した。東日2本目の記事の主要部分を見る。

〈 市内に出没すること3日、捜査当局もようやく焦慮の色を示してきた20日午後5時半ごろ、犯人定が芝区高輪町76、旅館品川館に潜伏中を高輪署安藤部長刑事が検索のうえ発見。所持品たる石田吉蔵君の猿股(さるまた)​、メリヤスシャツ、缶切り包丁及び切断した局所によって明らかに犯人定と判明。本署に同行、捜査本部に急報した。〉

旅館に臨検に訪れた安藤部長刑事が、宿帳に「37歳」と書いた女が32〜33歳に見えるというので不審に思い、面会した時の様子を21日付読売朝刊はこう書いた。

「エー、そうよ、私はお尋ね者だわ」

〈 単衣を着たまま寝床に長々と寝そべっていたが、女中が「警察の方が見えました」と言うと、「あ、そう」とさりげないふうで起き上がり、安藤刑事が「おまえ、偽名を使っているな」と言うと「エー、そうよ、私はお尋ね者だわ」。さらに「あれを持っているな」「エー、持っていてよ」と、帯の間のハトロン紙包みをのぞかせたのち、洗面所で最後の化粧をして、ニヤリとスゴイ微笑を投げかけながら、連行されたのである。〉

定が品川館に投宿したのは19日午後5時半ごろ。その時のことは報知号外が詳しい。「その時の着衣は濃紺の地に茶の格子のセル」「そのうえ、縁なしの眼鏡をかけていた。女中がお茶を持って行くと、夕刊を見ながら『ずいぶん、すごい事件ね』と言い、女中が『恐ろしい女もいるものですね』と答えると、妙な笑いを漏らしていた」。

21日付朝刊各紙にはその晩、定が呼んだあんま（マッサージ師）の談話が載っている。細かい点は微妙に違うが、定の方から「新聞読んだ？ 私は怖いから見出しだけしか読まなかったので、聞かせて」と言って、事件の大筋を話させたという。ずいぶんと大胆な言動だが、これらが皆「お定伝説」になっていく。

各紙によると、定は「大阪の生駒山から飛び降り自殺しようと思って品川まで来た」と供述。遺書を3通用意していた。うち1通は殺害した吉蔵宛てで「私の一番好きなあなた。死んで私のものになりました。すぐ私も行きます。あなたの私より」となっていた。犯行の模様、動機についてもすぐ自供し始めた。（つづく）

〈「なんて女でしょう、笑ってる」不倫相手を行為中に絞殺…31歳女性を“伝説の殺人犯”にした「一枚の写真」《阿部定事件》〉へ続く

（小池 新）