『テレビ×ミセス』M!LKと「好きすぎて滅！」SPコラボ 新企画で2組が“子ども化”
きょう18日放送のTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（後8：55）では、M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつざき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が全員集合。ミセスとのコラボレーションをたっぷり届ける。
【番組カット】大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮する新コーナーも
大ヒット中の「好きすぎて滅！」をM!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーション。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LK衣装チームが特別に用意した衣装にも大注目だ。この衣装にはミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と大興奮となる。
新企画「大人しりとり」は、小学生が知らない言葉だけでつなぐ新ルールのしりとり対決。小学生の子ども審査員4人が回答を聞いて判定、1人でも知っている言葉だとアウトとなる。さらに、回答者は1アウトごとにどんどん“子どもの姿”にさせられてしまう恥ずかしい罰ゲームも。小学生の知識量に慌てたミセス・大森の恐怖回答や、M!LK・佐野の珍回答も飛び出す。アウト連発でどんどん子ども化していくミセスとM!LK。完全に子どもの姿になってしまうのはどちらのチームなのか。
通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使ってより多くのお茶を注いだチームが勝利となるゲーム「グリーンアップルティーチャレンジ」が再び。あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、今回で3度目の挑戦となるミセスチームが、60秒間でどれだけお茶を注げるかを競う熱闘を展開。経験値で勝るミセスが、ついに世界記録を樹立するのか。そして、過去の放送でも大活躍した“新世代バラエティスター”M!LK・塩崎の身にまさかの事件が。いったい何が起きたのか、予測不能な展開から目が離せない。
大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる新コーナーがスタート。初回ゲストにはM!LK・佐野が登場。実は8年来の仲であるという2人の初解禁エピソードや、ブレイクまで10年、M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、ここでしか聞けない真剣トークは必見だ。
【番組カット】大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮する新コーナーも
大ヒット中の「好きすぎて滅！」をM!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーション。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LK衣装チームが特別に用意した衣装にも大注目だ。この衣装にはミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と大興奮となる。
通常の385倍、重さ23キロの「巨大急須」を使ってより多くのお茶を注いだチームが勝利となるゲーム「グリーンアップルティーチャレンジ」が再び。あばれる君を助っ人に迎えたM!LKチームと、今回で3度目の挑戦となるミセスチームが、60秒間でどれだけお茶を注げるかを競う熱闘を展開。経験値で勝るミセスが、ついに世界記録を樹立するのか。そして、過去の放送でも大活躍した“新世代バラエティスター”M!LK・塩崎の身にまさかの事件が。いったい何が起きたのか、予測不能な展開から目が離せない。
大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮し、ゲストと本気トークをせっかち＆最短距離で繰り広げる新コーナーがスタート。初回ゲストにはM!LK・佐野が登場。実は8年来の仲であるという2人の初解禁エピソードや、ブレイクまで10年、M!LKを第一に思い続けてきた佐野が大森に明かした悩みなど、ここでしか聞けない真剣トークは必見だ。