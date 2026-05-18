千葉ロッテマリーンズは18日、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員向けに販売中の「解説付きチケット」について企画詳細と出演OBコメントを公開した。

TEAM26の20周年アンバサダー内竜也氏と球団OBがリアルタイム音声配信サービス「CHEERPHONE」を通じて試合解説を行う特別観戦企画で、参加者は自身のスマートフォンで音声解説を聞きながら観戦を楽しむことができ、プレーの意図や配球の狙いなど、プロならではの視点を体感できる。

また、OBゲストは参加者と同じスタンドエリアで観戦しながら解説を実施。「CHEERPHONE」を通じてOBゲストへ直接質問を送ることも可能で、一方通行ではない参加型の観戦体験を楽しめる。

対象試合は6月11日の中日戦、6月12日の横浜DeNA戦で、6月11日は渡辺俊介氏、6月12日は渡辺氏と吉田裕太氏が出演予定。吉田氏は今回が初めての野球解説となる。

配信時間は試合開始15分前から試合終了までを予定、試合延長の場合も配信は9回裏終了時点までとなる。対象席種は内野指定席B（3塁側）で、価格は6500円（税込み）。TEAM26有料会員を対象に販売中で、1会員につき最大4枚まで購入可能となっている。

渡辺俊介氏は「グラウンド上で繰り広げられる心理戦など、リアルな緊張感を皆さんの耳元へ直接お届けします。さまざまな視点から野球を楽しんでもらえると嬉しいです！いつもとは違う特別な観戦体験を一緒にZOZOマリンスタジアムで楽しみましょう！皆さんとお会いできることを楽しみにしています」、吉田裕太氏は「久しぶりに千葉ロッテマリーンズのイベントに参加できて、とても嬉しく思っています。こうしてまた皆さんと一緒に、ロッテの野球を語れる時間を楽しみにしていました。初めての野球解説で緊張していますが、『今日は来てよかった』と思っていただけるように、楽しく、そして分かりやすくお話しできればと思います。最後までよろしくお願いします！」とコメントを寄せた。