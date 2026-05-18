キンタロー。超絶“14時間16分”収録を経て…『鬼レンチャン』快挙達成 扮装一覧を公開
ものまね芸人のキンタロー。が、17日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演。人気企画「サビだけカラオケ」で、史上初となる「扮装モノマネ鬼レンチャン」を達成した。
【写真】芸人魂！キンタロー。超絶“14時間16分”収録で十変化
Xでは「#キンタロー。さんがついに涙の #鬼レンチャン達成創設から5年3ヶ月…#扮装モノマネ鬼レンチャンの歴史に伝説を刻みました」と写真とともに紹介。続けて「14時間16分の超絶長丁場。最愛の母への想いを胸に脱帽の芸人魂で成し遂げた十変化。おめでとうございます」との奮闘ぶりを伝えている。
涙の鬼レンチャン達成に、VTRを見ていた千鳥とかまいたちも「これはすごい」「普通に歌う人とは違うもん」などと拍手で賛辞を送っていた。
【写真】芸人魂！キンタロー。超絶“14時間16分”収録で十変化
Xでは「#キンタロー。さんがついに涙の #鬼レンチャン達成創設から5年3ヶ月…#扮装モノマネ鬼レンチャンの歴史に伝説を刻みました」と写真とともに紹介。続けて「14時間16分の超絶長丁場。最愛の母への想いを胸に脱帽の芸人魂で成し遂げた十変化。おめでとうございます」との奮闘ぶりを伝えている。
涙の鬼レンチャン達成に、VTRを見ていた千鳥とかまいたちも「これはすごい」「普通に歌う人とは違うもん」などと拍手で賛辞を送っていた。