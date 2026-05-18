韓国プロ野球のキウム・ヒーローズは18日、新外国人選手として日系3世のケストン・ヒウラ内野手（29）の獲得を発表した。韓国メディア「OSEN」によると、年俸40万ドル、オプション10万ドルなど総額50万ドル（約8000万円）という。

ヒウラはロサンゼルス郊外のバレンシア出身。カリフォルニア大学アーバイン校時代の2016年には第40回日米大学野球選手権大会にアメリカ代表として参加した。17年ドラフト1巡目（全体9位）でブルワーズに入団し19年にメジャーデビュー。ルーキーイヤーは84試合で19本塁打、OPS.938と圧巻の内容で、長く中軸を担う存在になると思われた。

ところが、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンとなった20年から数字は下降線を描き、もともと高かった三振率（30.7％）が34.6％に上昇し、リーグ最多三振を記録。21年には三振率は39.1％まで跳ね上がり、メジャーと3Aを行き来しながら打率.168に終わった。近年はタイガース、エンゼルス、ロッキーズに所属し、マイナーでは結果を残してきたが、メジャーには定着できておらず、今年2月にドジャースとマイナー契約を結んだ。

キウムは17日終了時点で16勝26敗、10チーム中10位と最下位に沈んでいる。外国人打者・ブルックスが41試合で打率・217、0本塁打、16打点と不振に終わり、リリースとなった。