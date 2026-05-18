【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】藤田譲瑠チマ、伸びて曲がる“強烈ミドルシュート”を放つ瞬間

ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが、強烈なミドルシュートを披露。伸びて曲がる衝撃的な弾道のシュートはクロスバーに直撃したが、ファンたちはこのシュートに沸いている。

入れ替え戦プレーオフ圏内を目指す17位のザンクト・パウリは、日本時間5月16日に行われたブンデスリーガ最終節で16位のヴォルフスブルクとの直接対決を迎えた。

2シャドーの一角としてスタメン出場した藤田は、ゴールレスで迎えた22分、決定機が訪れる。ザンクト・パウリが細かくパスをつないで相手陣内に侵入。左サイドのMFルイス・オッピーから中央の藤田へとパスが出された。後方から走り込んでボールをコントロールした藤田は、ボックス手前の位置から右足を一閃。強烈な伸びのシュートは、 ややアウトにかかり、曲がりながらクロスバーに直撃した。

ABEMAで解説を務めた太田宏介氏は「いやあ、トラップからのシュートが非常に速かったですね。ボールが弾んでいましたが、芯をとらえて落ちる弾道。惜しかったですね」と称賛した。

なお試合は、1ー3でザンクト・パウリが敗戦。この結果、来季の2部降格が決まった。（ABEMA／ブンデスリーガ）