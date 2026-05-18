3人組ガールズバンド「サバシスター」のボーカル・ギターなち（24）が17日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。人気曲「ジャージ」の誕生秘話を明かした。

この日は女性ボーカルバンドを特集。スタジオゲストの音楽プロデューサー・いしわたり淳治氏から「ジャージ」の歌詞“嘘つきはどっかで死ぬから お互い気を付けようね”を「かっこいいなと思って。新世代だなと」と称賛された。

なちは「この曲は、メルカリで欲しかったジャージーに“いいね”してたのに、買われちゃって悔しくて書いた曲」と、まさかのきっかけを告白した。

村上信五には「今風な切り口！」、いしわたり氏には「歌詞の入り口、メルカリ！」と驚かれた。

「私、値下げ交渉して、私のために値下げしてもらったのに、違う人に横取りされちゃったんです」とぼやいた。歌詞にまでしたことを、横山裕から「ジャージーへの執念エグない？」とツッコまれた。

サバシスターファンの高橋茂雄からは「この曲聴いてるときは、好きな人と、その人と一緒に着てたジャージがいってしまった…ってことやと思ってた」と言われ、「違います」と無邪気に否定し、笑わせていた。