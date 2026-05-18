【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 0−2 鹿島アントラーズ（5月17日／フクダ電子アリーナ）

【映像】シュートフェイント→精巧過ぎるラストパス

鹿島アントラーズFW鈴木優磨の“優しすぎる”プレーが話題を集めている。自ら右足を振ってもおかしくない場面で、フリーのFW荒木遼太郎へのパスを選択。落ち着き払ったラストパスで先制点を演出した。

鹿島は5月17日、明治安田J1百年構想リーグ第17節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦した。

勝利すればEAST首位が確定する重要な一戦で、エースの鈴木が決定的な仕事を果たす。

スコアレスで迎えた43分、敵陣で千葉のMF品田愛斗からスライディングタックルでボールを奪うと、ショートカウンターが発動。こぼれ球を拾った荒木から、斜め前へ抜け出した鈴木にリターンパスが通った。

千葉の守備陣2人がスライディングでシュートコースを消しに入るなか、鈴木が選択したのは、マイナス方向でフリーになっていた荒木へのラストパス。周囲を冷静に見渡していたからこそできる判断で、決定機を演出した。

パスを受けた荒木も冷静だった。相手DFとの間合いを外して右足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。

この先制点は、荒木にとってFC東京時代の2024年9月21日・浦和レッズ戦以来となる復帰後初ゴール。SNS上では、「待望の一発」「よく折り返したな」「荒木、やっと出たな」「チームに勢いを与える一撃」「魂震えた！」「優磨の泥臭い猛プレスから、タロウの完璧な仕留め！これぞアントラーズの血が通った最高のゴール」「優磨のプレスもらしくていい」「鹿島の連動が見事」と鹿島らしさ溢れる連動からの待望の復帰ゴールに感激の声が溢れた。

さらには「優しさのかたまりなパス」「荒木に戻す優磨の優しさよ」「優磨選手の喜び様で性格のよさがわかる」「優磨がいちばん嬉しそうで嬉しい」など、鈴木のラストパスについても多くの反響が寄せられている。

鹿島は88分にも師岡柊生が追加点を奪い2−0で勝利。EAST首位を確定させた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）