「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏の妻で、ウェブディレクターの西村ゆか氏が17日、Xを更新。ABEMAの恋愛番組「恋愛病院」に出演した前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）の写真を公開した。

2人は17日に北海道札幌市で開催されたファッションイベント「UP−T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」（サツコレ）に登場。ランウェイも歩いた。

西村氏は「サツコレ」のオフショットを公開。「お薬がでてます #ポージング指導したら乗ってくれるしんじ尊い #サツコレオフショット」とつづり、石丸氏がナルシスティックな表情でイチゴを持つ写真を公開。石丸氏の腕部分には「石丸許諾済み」とキャプションがあった。イチゴは「恋愛病院」で番組側が用意した指示書（おくすり）で、ポッキーキスならぬ「イチゴキス」として登場していた。

このポストに対し、同番組にスタジオ見届け人として出演していたひろゆき氏が「しんじ(43)が断り下手な件」と反応。他にも一般ユーザーが「石丸さんはこういう路線でいいと思いますw」「写真を撮っていいとはいいましたが“承諾”したとは言ってません。って言いそう」「絶〜対！ このあと 恥ずかしがってるよ」などと書き込んでいた。