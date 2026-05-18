KDDIとauペイメントは18日、au PAYポイント運用に「ビットコイン連動コース」と「ポイント預金」を追加した。これにより、ポイント運用では合計5つのコースから選択できる。

「ビットコイン連動コース」は、市場のビットコイン価格に連動し、暗号資産の値動きをポイントで体験できるコース。価格は1日1回反映され、暗号資産市場の価格変動を、手持ちのポイントで手軽に体験できる。なお、ビットコイン連動コースでは、ポイントの追加と引き出し時に4.5％の手数料が必要になる。

「ポイント預金」は、銀行への預金と同じ感覚でポイントを運用できるコース。18日時点で年0.10％の利息が付くもので、銀行の預金と同様に元本が確保された運用方法になる。指定した数のポイントを毎週自動で追加する機能を備えるほか、ポイント預金からほかのコースへポイントを振り替えることもできる。

au PAYポイント運用は、獲得したPontaポイントを使って、資産運用の体験ができるサービス。ユーザー任意のタイミングで、ポイント預金は1ポイント、それ以外のコースで100ポイントから運用できる。

ポイント運用のコース コース名 特徴 リスクリターン ビットコイン連動コース ブロックチェーン技術を基盤とした暗号資産の中で、最も代表的なビットコインの価格に連動を目指すコース 高 ポイント預金 元本確保型でポイント預金残高に対して利息が付与される。いつでも引き出すことができ、引き出したポイントは即時Pontaポイントに反映される 低 バランスコース 国内外の債券、株式に分散投資する投資信託に連動するコース 低 インドチャレンジコース インド株式（Nifty50指数）に連動することを目指した投資信託に連動するコース 中 米国チャレンジコース NASDAQ100指数の値動きに、レバレッジ比率を概ね1倍から3倍にコントロールし、2倍を上回るリターンの獲得を目指した投資信託に連動するコース 高