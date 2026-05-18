「10番がすごい。すごかった」元なでしこ岩渕真奈も感嘆。北朝鮮のエースは日本戦で圧巻４発、得点王＆ MVP受賞「おぼえておきます」【U-17女子アジア杯】
かつて、なでしこジャパンで10番を背負った岩渕真奈氏が、５月17日に自身のＸを更新。「U17は準優勝」と発信した。
同日に中国で開催されたU-17女子アジアカップの決勝戦で、日本は北朝鮮と激突。１−５と大差をつけられ、悔しい準優勝に終わった。
リトルなでしこは、相手の図抜けた攻撃力を抑え込めなかった。とりわけ北朝鮮の絶対エースで10番を背負うユ・ジョンヒャンには４ゴールを献上。おそらくはこの逸材についての感想だろう。岩渕氏は「10番がすごい。すごかった。おぼえておきます」と綴る。
ユ・ジョンヒャンは大会を通じて15ゴールをマークし、得点王と最優秀選手賞を受賞。日本戦後のフラッシュインタビューでは「今日の試合は本当に忘れられない」とコメント。「私がゴールできるように導いてくれた仲間に感謝したい。これからもチームのために、さらに一生懸命、努力します」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
同日に中国で開催されたU-17女子アジアカップの決勝戦で、日本は北朝鮮と激突。１−５と大差をつけられ、悔しい準優勝に終わった。
リトルなでしこは、相手の図抜けた攻撃力を抑え込めなかった。とりわけ北朝鮮の絶対エースで10番を背負うユ・ジョンヒャンには４ゴールを献上。おそらくはこの逸材についての感想だろう。岩渕氏は「10番がすごい。すごかった。おぼえておきます」と綴る。
ユ・ジョンヒャンは大会を通じて15ゴールをマークし、得点王と最優秀選手賞を受賞。日本戦後のフラッシュインタビューでは「今日の試合は本当に忘れられない」とコメント。「私がゴールできるように導いてくれた仲間に感謝したい。これからもチームのために、さらに一生懸命、努力します」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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