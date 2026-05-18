【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは老後の安心
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、心の機微を表す言葉、文学的な表現、そして私たちの将来に関わる重要な制度という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□み
□□っと
き□□んきん
ヒント：公的な制度として国民の老後を支える一番の土台となる仕組みを思い浮かべてみてください。
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そね」を入れると、次のようになります。
そねみ（嫉み）
そねっと（ソネット）
きそねんきん（基礎年金）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分を顧みるきっかけにもなる繊細な感情、歴史ある文学の形式、そして社会全体の安心を支える仕組みを組み合わせました。共通の「そね」という音が、誰しもが抱きうる心の葛藤から、洗練された詩の一節、さらに将来の生活を支える制度までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心の機微を表す言葉、文学的な表現、そして私たちの将来に関わる重要な制度という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□み
□□っと
き□□んきん
ヒント：公的な制度として国民の老後を支える一番の土台となる仕組みを思い浮かべてみてください。
↓
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↓
正解：そね正解は「そね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そね」を入れると、次のようになります。
そねみ（嫉み）
そねっと（ソネット）
きそねんきん（基礎年金）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分を顧みるきっかけにもなる繊細な感情、歴史ある文学の形式、そして社会全体の安心を支える仕組みを組み合わせました。共通の「そね」という音が、誰しもが抱きうる心の葛藤から、洗練された詩の一節、さらに将来の生活を支える制度までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)