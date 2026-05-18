「妊婦と思えないほどの細さ」倖田來未、夜の街を歩くプライベートショット公開「原宿じゃないですか」
歌手の倖田來未さんは5月17日、自身のInstagramを更新。ヘアメンテナンス中の様子や、サロン帰りの私服オフショットを披露しました。
【写真】倖田來未、原宿？ を歩く姿
ファンからは「妊婦と思えないほどの細さ 凄すぎる」「おぴんく可愛いよう」「ピンクヘアーキレイすぎる」「宇宙でいちばんかわいい」「ほんと、くぅちゃん可愛い」「かわいすぎ似合いすぎ」「原宿じゃないですか」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】倖田來未、原宿？ を歩く姿
「ピンクヘアーキレイすぎる」倖田さんは「ヘアーおメンテナンス リタッチ完了！ なかなか根本に色が入らず長居しました 笑笑」とつづり、6枚の写真を公開しました。1〜3枚目は黒いワンピースにスニーカー、ゴールドのバッグを合わせたスタイリッシュなコーディネートで夜の街を歩く姿、4枚目はシャンプー台で髪を流してもらう姿、5枚目はサロンの椅子に座り、カラー剤を塗ってもらいながらバナナチョコを食べるリラックスする姿です。全身ショットでは、妊娠中とは思えないすらりとした美しいシルエットが目を引きます。
「息子君こんなに大きく」11日には「お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」とつづり、2枚の写真を公開した倖田さん。1枚目は花束を手にした姿、2枚目は息子との後ろ姿のツーショットです。息子は倖田さんと変わらないほどの身長で、肩を組んでピースをする姿からは仲むつまじい様子が伝わってきます。コメントでは「息子君こんなに大きくなったんですね」「素敵なお写真」「どこまで大きくなるか楽しみですね」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)