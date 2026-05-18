ストーリーがいいと思う「2026年春ドラマ」ランキング！ 2位『銀河の一票』を抑えた、堂々の1位は？
恋愛、ミステリー、ヒューマンドラマなど、幅広い作品が放送されている2026年春ドラマ。ストーリーの完成度や世界観に惹かれる作品に注目が集まっています。
All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ストーリーがいいと思う2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『銀河の一票』（フジテレビ系）です。政界から追放された主人公と、政治素人のスナックのママという異色コンビが都知事選に挑む、選挙エンターテインメント作品。主演の黒木華さんと野呂佳代さんのバディ感も見どころです。
プロデューサーは、『カルテット』（TBS系／2017年）などを手掛けた佐野亜裕美さん。既に名言も多く生まれており、SNSでも反響が寄せられています。
回答者からは「ストーリーがどこに着地するか、とても興味があります」（50代女性／埼玉県）、「下剋上のストーリーが面白そう」（30代女性／神奈川県）、「現代にぴったりだと思うし、政治家と国民の対決って感じでアツい」（30代女性／栃木県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、北村匠海さん主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）です。高校英語の教科書に掲載されて話題となった書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』が原案の、実話をもとに描く学園物語。
第3話で1期が終了となり、4話からは生徒が総入れ替えされ2期がスタート。神木隆之介さん演じるJAXA職員・木島真ともついに対面を果たし、6話からは3期生が登場と、テンポのいい展開が続いています。
回答コメントでは「実話をもとに作られたドラマということでストーリー展開が楽しみです」（50代女性／新潟県）、「夢があるから」（30代女性／東京都）、「最近あまり見ない学生主導のドラマだから」（20代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ストーリーがいいと思う2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！
2位：『銀河の一票』（フジテレビ系）／26票
2位にランクインしたのは、『銀河の一票』（フジテレビ系）です。政界から追放された主人公と、政治素人のスナックのママという異色コンビが都知事選に挑む、選挙エンターテインメント作品。主演の黒木華さんと野呂佳代さんのバディ感も見どころです。
プロデューサーは、『カルテット』（TBS系／2017年）などを手掛けた佐野亜裕美さん。既に名言も多く生まれており、SNSでも反響が寄せられています。
回答者からは「ストーリーがどこに着地するか、とても興味があります」（50代女性／埼玉県）、「下剋上のストーリーが面白そう」（30代女性／神奈川県）、「現代にぴったりだと思うし、政治家と国民の対決って感じでアツい」（30代女性／栃木県）といったコメントが寄せられています。
1位：『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）／62票
1位にランクインしたのは、北村匠海さん主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）です。高校英語の教科書に掲載されて話題となった書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』が原案の、実話をもとに描く学園物語。
第3話で1期が終了となり、4話からは生徒が総入れ替えされ2期がスタート。神木隆之介さん演じるJAXA職員・木島真ともついに対面を果たし、6話からは3期生が登場と、テンポのいい展開が続いています。
回答コメントでは「実話をもとに作られたドラマということでストーリー展開が楽しみです」（50代女性／新潟県）、「夢があるから」（30代女性／東京都）、「最近あまり見ない学生主導のドラマだから」（20代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)