【「ずんだもん」×「大川ぶくぶ」コラボレーションアイテム】 5月11日 受注開始

アルマビアンカは、「『ずんだもん』×『大川ぶくぶ』コラボレーションアイテム」の受注を、同社ECサイト「AMNIBUS」にて5月11日より実施している。

今回のコラボレーションでは、「ポプテピピック」などで知られる大川ぶくぶ氏が「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」もマスコット「ずんだもん」を描いたデザインのグッズが展開。

「スクールver.」として、セーラー服や水着、体操服などを着たずんだもんがデザインされている。展開グッズは、「アクリルキーホルダー」（単品：880円、BOX：7,040円）に「Tシャツ」（全2種、各5,478円）など。

他にも、「トートバッグ」（全2種、各5,478円）、「マルチデスクマット」（3,960円）、「マウスパッド」（全4種、各1,980円）などがラインナップされている。

□AMNIBUS「『ずんだもん』×『大川ぶくぶ』コラボレーションアイテム」

展開グッズ

「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングゆらゆらアクリルキーホルダー」（全8種、単品：880円、BOX：7,040円） 「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングホログラム缶バッジ」（全8種、単品：605円、BOX：4,840円） 「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングイラストカード」（全9種、単品：275円、BOX：2,475円） 「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. Tee」（全2種、各5,478円） 「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. BIGジップトートバッグ」（全2種、各5,478円） 「大川ぶくぶさんイラスト 集合 スクールver. マルチデスクマット」（3,960円） 「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. マウスパッド」（全4種、各1,980円） 「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. BIGアクリルスタンド」（全4種、各1,980円） 「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. カラーBIGアクリルキーホルダー」（全4種、各1,650円） 「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. アクリルヘアクリップ2個セット」（全4種、各990円） 「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. オーロラダイカットステッカー」（全4種、各660円） 【「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングゆらゆらアクリルキーホルダー」（全8種、単品：880円、BOX：7,040円）】【「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングホログラム缶バッジ」（全8種、単品：605円、BOX：4,840円）】【「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングイラストカード」（全9種、単品：275円、BOX：2,475円）】【「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. Tee」（全2種、各5,478円）】【「大川ぶくぶさんイラスト スクールver. BIGジップトートバッグ」（全2種、各5,478円）】【「大川ぶくぶさんイラスト 集合 スクールver. マルチデスクマット」（3,960円）】【「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. マウスパッド」（全4種、各1,980円）】【「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. BIGアクリルスタンド」（全4種、各1,980円）】【「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. カラーBIGアクリルキーホルダー」（全4種、各1,650円）】【「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. アクリルヘアクリップ2個セット」（全4種、各990円）】【「大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. オーロラダイカットステッカー」（全4種、各660円）】

(C)SSS