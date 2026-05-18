ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、話題の韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」のミニサイズコスメ、ティント・グロス・マスカラを、5月29日から全国のファミリーマート約1万店で数量限定で順次発売する。なお、milktouchブランドのチャームタイプであるティント・マスカラは、初展開の商品となる。

今回ファミリーマートは、マスカラをはじめ数々のヒット作を生み出している人気韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」とタッグを組み、限定ミニコスメシリーズを発売する。

同シリーズは、持ち運びに便利な「ミニサイズ」の枠を超え、ファッションの一部として自分らしさを表現できる、ハートチャーム付きの限定コレクション。注目のラインアップには、「milktouch」初のミニサイズティントとなる「グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」が登場する。あわせて発売する「グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」は、ティントに重ねて使うことで、オーロラのようにきらめく唇に仕上がる。また、「スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」は、「milktouch」の技術力を活かし、まつ毛にしっかり密着し、自然で美しいロングまつ毛に仕上げる。すべての商品にハートチャームが付いており、バッグやポーチに取り付けて自分好みにアレンジすることも可能。持っているだけで気分が高まる可愛いコスメとなっている。



「ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」

「ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント」は、透き通るようなクリアな発色と、うるおいに満ちたツヤが唇に密着し、ひと塗りで美しい仕上がりを長時間キープする4色展開となっている。さらに、マイルドプランピング処方によって、心地よい清涼感とともに、ふっくらとしたボリューム感のある仕上がりを実現する。また、ハートチャーム付きの可愛らしいデザインで持ち運びにも便利。外出先でも手軽にツヤのあるリップメイクを楽しめる。



「ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」

「ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス」は、繊細なオーロラパールの組み合わせが、角度によって多彩にきらめき、唇に奥行きのある輝きを与える。さらに、ティント同様にマイルドプランピング処方となっている。同時発売の「グロウ フィット ステイン ポケットリップティント」に重ねることで、幻想的なきらめきを演出し、シーンや気分に合わせたアレンジが可能になっている。



「ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」

「ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ」は、ダマになりにくく、まつ毛1本1本にしっかり密着しながら、自然で美しいロングまつ毛に仕上げる。にじみに強いフィルム処方でカールを長時間キープし、軽やかなつけ心地を実現する。さらに、ぬるま湯で簡単にオフできるイージーウォッシャブルで、毎日のメイクも快適に使える。使いやすい2色展開で、繊細で洗練された目元を演出する。

［小売価格］

ミルクタッチ グロウ フィット ステイン ポケット リップティント：990円

ミルクタッチ グロウ フィット オーロラ ポケット リップグロス：1078円

ミルクタッチ スキニー フィット ロング フィルム ポケット マスカラ：1100円

（すべて税込）

［発売日］5月29日（金）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp