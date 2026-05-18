

「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」

ライオンは、衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」から、夏の汗でも衣類をニオわせず（すべてのニオイを抑えるわけではない）、ひんやり涼やかな香りを楽しめる「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」を、5月29日から数量限定で発売する。

「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」を数量限定で新発売する。繊維の奥まで消臭成分が吸着するディープブロック技術で、汗が染み込んだ衣類も24時間ニオわせないとのこと。ひんやり涼やかな香りを楽しめる「クールミントの香り」となっている。

近年の地球温暖化の影響によって、国内の平均気温は2020年以降上昇が顕著になっており、夏場の「汗臭対処」と「快適さ」を求めるニーズは一層高まっている。同社調査においても、衣類のニオイ悩みとして「汗臭」が61％と高く（n＝7885、WEB調査（2025年3月）、同社調べ）、「洗濯物を洗う時」、「1日着た衣類を脱ぐ時」、「洗濯物が溜まっている時」など、“衣類に汗が染み込んで時間が経ったニオイ”への不満が強いことがわかっている（n＝1000、WEB調査（2024年12月）、同社調べ）。また、今年の夏も全国的に気温が高くなり、猛暑日が増えることが予想される。

そこで、「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」の汗臭消臭機能はそのままに、ひんやり涼やかな香りを楽しめる「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」を数量限定で発売する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月29日（金）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja