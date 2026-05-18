Nissy、アニバーサリーイヤー記念『Nissy Birthday Entertainment 2026』始動 9月に6日間連続8公演のイベント開催決定
ソロアーティストNissyこと西島隆弘が、ひとつの節目となるアニバーサリーイヤーを記念し、『Nissy Birthday Entertainment 2026』を始動させることを発表した。
【写真】スキー場でのオフッショットでは…元気な笑顔を見せるNissy
2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、新たなイベントを開催する。
第1弾として発表されたのは、9月18日(金)〜23日(水)の6日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて全8公演行われる、Nissy史上初となるプレミアムイベント。
公演ごとに異なる内容を展開する今回のイベントでは、何が起こるかわからないゲーム企画や、ここでしか聞けないトーク企画など、Nissyのさまざまな魅力を楽しめる内容を準備。
なお、昨年行った声帯手術後の治療経過を考慮し、本イベントは歌唱パフォーマンスを行わない構成で開催される予定となっている。
全8公演それぞれでしか出会えない特別な時間を届ける本イベントとなる。
■公演概要
『Nissy Birthday Entertainment 2026』
※イベントタイトルは後日発表予定
会場
神奈川・ぴあアリーナMM
公演日程
9月18日(金) 午後5時開場／午後6時開演
9月19日(土) 午後3時開場／午後4時開演
9月20日(日) [1部]午後1時開場／午後2時開演
[2部]午後5時開場／午後6時開演
9月21日(月祝) 午後3時開場／午後4時開演
9月22日(火祝) [1部]午後1時開場／午後2時開演
[2部]午後5時開場／午後6時開演
9月23日(水祝) 午後3時開場／午後4時開演
【写真】スキー場でのオフッショットでは…元気な笑顔を見せるNissy
2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、新たなイベントを開催する。
第1弾として発表されたのは、9月18日(金)〜23日(水)の6日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて全8公演行われる、Nissy史上初となるプレミアムイベント。
なお、昨年行った声帯手術後の治療経過を考慮し、本イベントは歌唱パフォーマンスを行わない構成で開催される予定となっている。
全8公演それぞれでしか出会えない特別な時間を届ける本イベントとなる。
■公演概要
『Nissy Birthday Entertainment 2026』
※イベントタイトルは後日発表予定
会場
神奈川・ぴあアリーナMM
公演日程
9月18日(金) 午後5時開場／午後6時開演
9月19日(土) 午後3時開場／午後4時開演
9月20日(日) [1部]午後1時開場／午後2時開演
[2部]午後5時開場／午後6時開演
9月21日(月祝) 午後3時開場／午後4時開演
9月22日(火祝) [1部]午後1時開場／午後2時開演
[2部]午後5時開場／午後6時開演
9月23日(水祝) 午後3時開場／午後4時開演