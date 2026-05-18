【ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD】 5月26日 発売予定 価格：248円

ZONe ENERGYは、「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボ缶「ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD」を5月26日から発売する。価格は248円。

「ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD」は「ウマ娘」内「GOLD WEEK」にちなんだ「ステイゴールド」、「ドリームジャーニー」、「ナカヤマフェスタ」、「オルフェーヴル」、「ゴールドシップ」、「フェノーメノ」を描いたラベルのZONe ENERGY。500ml入りで、にんじん1％とオレンジ果汁10％を含む。

また「HYPER ZONe ENERGY」など5種の缶についても「ウマ娘」コラボイラストを描いたラベルで5月26日から発売する。「レッドディザイア」、「アドマイヤグルーヴ」、「スティルインラブ」、「デアリングタクト」、「ブエナビスタ」をそれぞれ描いている。

ZONEを販売する店頭のPOPから応募できる抽選キャンペーンも実施している。1日1回挑戦でき、抽選で5人に特大タペストリー5点セットを進呈する。キャンペーン期間は6月30日まで。

ZONe ENERGY 1ケースと「ウマ娘」デスクマットのセット受注販売も実施している。5月26日からの第2弾では全11種をラインナップしている。

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