日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、妻の“2000万円愛車”を勝手に改造…修羅場を回顧「命懸け」

歌手兼タレントのカンナムが、妻で元スピードスケート選手のイ・サンファの高級スポーツカーを勝手に改造した“伝説の事件”の裏話を明かし、笑いを誘った。

5月17日に韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をお願い』に、カンナムがゲスト出演した。

【画像】カンナム、妻の高級車を改造→修羅場に

この日、結婚8年目の近況を聞かれたカンナムは、「付き合っていた頃は、ここまで怖い人だとは思わなかった」と切り出し、スタジオを爆笑させた。

続けて、「しっかり自分を管理してくれて感謝しているけど、思った以上に生活が厳しい」と冗談交じりに語った。

特にMC陣は、過去にユーチューブで話題となった“イ・サンファのスポーツカー・ピンク塗装事件”を取り上げた。当時カンナムは、妻が所有する約2億ウォン（約2000万円）のスポーツカーをピンク色に塗るコンテンツを公開。車を見たイ・サンファは、「これ私の車じゃない？本当に嫌なんだけど」と戸惑った反応を見せていた。

（画像＝カンナムのYouTubeチャンネル）ピンク色に塗られたイ・サンファのスポーツカー

これに対しカンナムは、「僕みたいに命懸けでユーチューブをやっている人はいないと思う」と堂々と語り、現場を笑いに包んだ。

さらに、「あの動画は再生回数300万回を超えた」と満足げに話した一方で、「あの時は本当にめちゃくちゃ怒られた。両親にも怒られた」と明かし、再び笑いを誘った。

幸い、車に塗ったのは剥がせるタイプのペイントだったという。これを聞いた共演者は、「まだ生きているのが不思議なくらいだ」と驚きを見せ、カンナムもまた妻への愛情をのぞかせた。

彼は、「妻も後から動画を見て笑っていた。さっぱりした性格なんだ」と語り、“愛妻家”な一面を見せた。

（画像＝JTBC）カンナム

“命懸けで作ったコンテンツ”は結局、怒られて終わったものの、笑いと再生回数の両方をしっかりと手にしたようだ。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。