大阪王将、ラム×豚のスタミナ丼「ラムトンジンギス飯」発売　にんにく×甘辛ダレで白飯が止まらない一杯

中華チェーン「大阪王将」は、期間限定メニュー「ラムトンジンギス飯」を5月20日から6月30日まで全国店舗で販売する。価格は定番盛（肉120g）が1180円、モリ盛（肉170g）が1680円、肉だけ盛が790円（いずれも税込）。

同商品は、2025年末に期間限定で販売し好評を博した「ラムトン ジンギスカン」シリーズを丼メニュー化したもの。販売期間中には「丼で食べたい」との声が多く寄せられたことから、新メニューとして商品化した。

〈ラム肉×豚肉の“W肉”を甘辛ダレで豪快に〉

「ラムトンジンギス飯」は、ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒めたスタミナ系どんぶり。おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで、パンチのある旨味と香りを引き立てた。

具材にはキャベツや人参も使用し、食感のアクセントをプラス。さらに目玉焼きをトッピングし、濃厚な甘辛ダレがご飯によく絡む、食べ応えのある一品に仕上げたという。

ラインアップは、肉120グラムの「定番盛」、肉170グラムの「モリ盛」、ご飯なしで楽しめる「肉だけ盛」の3種類を用意する。

肉170グラムの「モリ盛」、ご飯なしで楽しめる「肉だけ盛」の画像はこちら

〈商品ラインアップ〉

◆ラムトンジンギス飯 定番盛（肉120g）

価格：1180円（税込）

◆ラムトンジンギス飯 モリ盛（肉170g）

価格：1680円（税込）

◆肉だけ盛

価格：790円（税込）

〈販売概要〉

販売期間：2026年5月20日〜6月30日

販売店舗：全国の大阪王将店舗（店舗により価格が異なる場合がある）