菊地亜美ら美⼥、⼈気芸⼈の恋愛実体験ジャッジ「可愛い」「暴れるレベルがちょうどいい」【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/05/18】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、13日深夜に放送された。人気芸人の恋愛対策術を恋愛経験豊富な女子たちがジャッジした。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として菊地亜美、「恋愛迷子男子」に都築、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、カムバック）が出演した。
「彼女から『男友達と2人で飲みにいく』と連絡がきたら何と返信する？」いう質問に「『飲みすぎないように気をつけて』と返信し、家でちょっとだけ暴れる」と回答したカムバック。実体験だという対応を「アリ」とジャッジした「チワワちゃん」は15人、「ナシ」は10人となった。賛成派では、きほや神川さあやをはじめ「可愛い」という意見が多数。ゆい小池が「暴れるレベルがちょうどいい」と絶賛し、菊地は「『ごめんね〜』という気持ちになる」と話した。
一方で反対派のけいは「『全然私のこと好きじゃなくない？』って思っちゃう」と、もっと嫉妬してほしいという気持ちを明かした。ななみも「もっと縛ってほしい」と嫉妬心を見せ、「物に当たる人でろくな人いない」と付け加えると、みなみかわが「物に当たらず縛れ」とななみの格言をまとめていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番として菊地亜美、「恋愛迷子男子」に都築、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、カムバック）が出演した。
◆菊地亜美、カムバックの対応称賛
「彼女から『男友達と2人で飲みにいく』と連絡がきたら何と返信する？」いう質問に「『飲みすぎないように気をつけて』と返信し、家でちょっとだけ暴れる」と回答したカムバック。実体験だという対応を「アリ」とジャッジした「チワワちゃん」は15人、「ナシ」は10人となった。賛成派では、きほや神川さあやをはじめ「可愛い」という意見が多数。ゆい小池が「暴れるレベルがちょうどいい」と絶賛し、菊地は「『ごめんね〜』という気持ちになる」と話した。
一方で反対派のけいは「『全然私のこと好きじゃなくない？』って思っちゃう」と、もっと嫉妬してほしいという気持ちを明かした。ななみも「もっと縛ってほしい」と嫉妬心を見せ、「物に当たる人でろくな人いない」と付け加えると、みなみかわが「物に当たらず縛れ」とななみの格言をまとめていた。（modelpress編集部）
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