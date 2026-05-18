【DXエクスプレスギャバリオン】 6月6日 発売予定 価格：7,480円

バンダイは、玩具「DXエクスプレスギャバリオン」を6月6日に発売する。価格は7,480円。

本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」から「エクスプレスギャバリオン」がDX玩具シリーズで立体化。武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができ、スピーカーが搭載されておりユニットモードでは走行音と汽笛音が楽しめる。

別売りの「DXギャバリオントリガー」と合体することで大型キャノン武器となり、さらにさらにロボに変形させて付属のビックリンガー ACE-GOを装着させれば巨大なロボ「コスモギャバリオン ACE-GO」が完成する。

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