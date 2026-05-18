「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より「DXエクスプレスギャバリオン」が6月6日に発売
【DXエクスプレスギャバリオン】 6月6日 発売予定 価格：7,480円
バンダイは、玩具「DXエクスプレスギャバリオン」を6月6日に発売する。価格は7,480円。
本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」から「エクスプレスギャバリオン」がDX玩具シリーズで立体化。武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができ、スピーカーが搭載されておりユニットモードでは走行音と汽笛音が楽しめる。
別売りの「DXギャバリオントリガー」と合体することで大型キャノン武器となり、さらにさらにロボに変形させて付属のビックリンガー ACE-GOを装着させれば巨大なロボ「コスモギャバリオン ACE-GO」が完成する。
＼新商品解禁／#超宇宙刑事ギャバンインフィニティ より、6/6(土)発売！3モード変形の大型メカ「DX #エクスプレスギャバリオン」など新商品を解禁✨- PROJECT R.E.D. スーパー戦隊おもちゃウェブ公式 (@bandai_sentai) May 18, 2026
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