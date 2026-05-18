ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開II その4」をお届けする（第1490回）。

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原敬内閣の「四大政綱」のうち、残る二つは「産業の奨励」と「国防の充実」であるが、前回述べた「交通機関の整備」のなかには鉄道網の充実だけでなく、道路の建設も含まれていたことは強調しておく必要がある。道路運送の主役と言えばトラックだが、トラックが日本のメーカーによって初めて製造されたのはいつか、ご存じだろうか？ Google AIに聞くと、次のような答えが返ってくる。

〈日本において、国産トラックが初めて製造されたのは1917年（大正6年）です。

・メーカー・機種：東京瓦斯電気工業（現在のいすゞ自動車、日野自動車の前身）が開発した「TGE-A型トラック」。

・特徴：試作だけでなく、継続的な量産を視野に入れて設計された、日本初の「国産量産型トラック」とされています。〉

第一次世界大戦による特需で企業に新規事業を始める経済的余裕ができ、その余裕を使って国産トラックの製造が始まったのである。言うまでも無いことだが、メーカーがこうした方向に舵を切ったのは、国産トラックを作ればおおいに売れるという見通しがあってのことだ。つまり、国内ではかなりの外国製トラックが使われていたのだろう。とくに日本海側は鉄道が全面的につながっていないから、そうしたところはトラックによる陸上輸送か船による海上輸送で補うしかなかったはずだ。

もちろん原もそのことを認識していたし、鉄道の無いところではトラックが輸送の主役になることは誰の目にもあきらかだったから、道路網の整備にも力を注いだのである。ちなみに、国会で道路法を制定し道路の維持管理を徹底したのも、原内閣の功績である。

そうしたところを頭に入れておいていただいて「四大政綱」の残る二つのうち「産業の奨励」に入りたいところだが、じつはこのことについてはほとんど言葉だけ、スローガンだけに終わり、ほかの項目で説明したような具体的な成果は無かった。その最大の理由は、この内閣が短命だったからである。原が暗殺されることによって、足掛け四年で内閣は終わってしまった。

しかし、原がどういう形で産業の振興をめざしていたかは、その外交的姿勢から読み取ることができる。原の基本的外交姿勢というのは、英米と協調し中国の内政には不干渉の立場を貫くことであった。つまり、大戦による特需は無くなったものの国産トラックが初めて生産されたように、特需がもたらした蓄積で産業の育成を進め、国際関係を改善して貿易を盛んにし国を富ませる、というものだったろう。

それでおわかりと思うが、四大政綱の最後の項目「国防の充実」はどぎつい言葉で言えば「口だけ」であって、原は本気でやる気は無かったということだ。原が首相となった一九一九年（大正8）九月の時点では、第一次世界大戦はまだ続いていたが、これがドイツ側の敗北で終わるだろうということは誰の目にもあきらかだった。実際、その年の十一月にドイツの実質的降伏によって戦争は終わった。これから世界は、平和を求め戦争を嫌う風潮に入るだろう。

しかし軍部は、陸軍も海軍も完璧な国防を求めて師団の増設や艦隊の増強を求めてきている。こういうことに予算を使えば、せっかく日本を大経済国家として成長させるチャンスを逃すことになるし、英米との対立も招きかねない。ただ、そこで「軍部よ、カネは出さないぞ」と言わないのが、政治家原敬の真骨頂と言うべきところだ。

そんなことを言えば、軍部は大反発する。倒閣に走るかもしれない。山県有朋の策謀によって陸相海相現役武官制も健在だから、軍部を敵に回すことは避けたい。だから逆に「国防の充実」つまり「軍備充実にカネは出しますよ」と言った。しかしこれから先、世界は戦争を抑止する方向に向かう、それは国際協調しての軍縮あるいは国防費の削減などが共通目標になるだろうから、そのときに原は「私は希望どおり軍備を拡張するつもりだったけれども、国際会議の結果それはダメになった」と言えばよい。こうすれば軍部を敵に回さずに済む。

原は、こういうところが優秀な政治家なのである。だから誤解もされてきた。だが、原の真意がそこにあったことは、翌年開催されたパリ講和会議に派遣された日本代表を見ればわかる。このことについては『逆説の日本史 第二十八巻 大正混迷編』で詳しく述べたが、日本の首席全権は常に山県有朋と対立し日本を平和的な方向に向けようと努力していた元老西園寺公望である。

西園寺はこのころ、健康に不安があった。そうした身ではるばるパリまで行くには相当な身体的負担が伴う。しかしそれが実現したのは、原がぜひともと拝み倒したからである。そしてそれを補佐する牧野伸顕も、西園寺と政治的方向性は同じである。このメンバーを選んだのは原だ。

たしかに、日本代表は「青島の戦い」で得た山東省の利権にはこだわった。それを放棄するなどと言えば軍部は納得しないからだ。しかし同時に、人類史上初めての「人種差別撤廃条項」を新しくできる国際連盟の規約に盛り込もうと努力した。左翼学者は山東省の利権を得るためにバーターとして持ち出したのだなどと悪口を言うが、すでに述べたように日本代表はそれを取引材料には使っていない。当時、アメリカで日本人移民への排斥運動が始まっていたので、それをけん制する意図はあったかもしれないが。

とにかく、準備会議では過半数の賛成も得たのである。だが、「アングロサクソン連合」を代表するオーストラリアやアメリカ保守派の陰謀によって条項は葬られてしまった。ここで注意してほしいのは、この時点での日本政府のトップは西園寺では無く、原だということだ。首相の了解無しには、日本代表といえども勝手には動けない。つまり、人種差別撤廃条項推進については原も了承していたということだ。

原は｢漸進的改革者｣

原が軍縮に熱心だったことは、彼が暗殺されたことにより結局「死後の話」になってしまったが、軍縮を協議したワシントン会議が無事終わったことでもわかる。のちに詳しく述べるが、交渉団のメンバーを選んだのも原である。「軍拡」が望みなら、会議が成功裏に終わるようなメンバーを派遣するわけが無いではないか。

ただし、それ以前の懸案事項であったシベリア出兵ならぬシベリア撤兵は、スムーズにはいかなかった。前にも述べたとおり「あわよくば大陸に白ロシア国を作る」という目論見は、ロシア白軍の壊滅によって見果てぬ夢に終わったからである。じつは陸軍出身でありながら、この目論見には慎重だった寺内正毅内閣がなぜ出兵に踏み切ったかと言えば、アメリカがそれを求めてきたからだ。日本は、日露戦争で獲得した中国の権益には関心があるが領土的野心は無い、と主張していた。

アメリカが日本の領土的野心を疑っていたからだ。だからアメリカを刺激しまいとして出兵には慎重だったのだが、ロシアの西からだけでなく東からも兵を出すことが「ロシア干渉戦争（ヨーロッパ側ではこう呼んだ）」の戦局を有利に導くと考えたイギリスがアメリカにシベリア出兵を依頼し、アメリカがシベリアにもっとも近い日本にも出兵要請したことで、日本は英米の支持を得た形で兵を出すことができた。

この展開は、国内の充実に専念すべきで大陸の戦争には関与すべきでは無いと考えていた原にとっては、想定外の事態だった。しかし、悪いことばかりでは無い。追い込まれていたロシア白軍が壊滅すれば、否が応でも撤兵をしないわけにはいかない。つまり、軍部が内閣の方針に従わざるを得なくなる。だから撤兵はスムーズに実現するはずで、それは日本の大陸への領土的野心を疑っているアメリカとの関係改善にもつながる。

また、酷寒の地に派遣され苦戦を強いられていた現場の兵士からも感謝され、当然その家族からも感謝されるだろうから、まさに一石三鳥で原内閣の人気は高まる。当然、原の頭のなかには寺内に代わって自分が首相になったら、ただちにシベリア撤兵を実現しようと考えていたに違いない。ところが、その計算が完全に崩れた。

尼港事件（1920年＝大正9）が起きたからだ。この中身については『逆説の日本史 第二十九巻 大正暗雲編』で詳しく述べたところだからそちらをご覧いただきたいのだが、これはソビエト連邦の配下にあったパルチザン軍が、日本人の戦闘員だけで無く非戦闘員も虐殺した事件であり、日本としては簡単に引き下がるわけにはいかなかったことは述べておこう。

結局、陸軍はこの保障と謝罪を求めるためにソビエト領の北樺太を保障占領した。つまり、撤兵どころか駐留地域が拡大してしまうという結果を招いたのである。原もこうなってしまうと安易な撤兵はできなくなってしまった。ソビエト側も頑なに事態の責任を認めようとはしなかったからだ。結果的には、この保障占領はなんの成果も上げられずに日本は撤兵せざるを得なくなるのだが、少なくとも原内閣の時代は世論が激昂していることもあり、シベリア撤兵を口に出すような状況では無くなってしまった。これは原にとって大きな誤算であっただろう、せっかくの内閣イメージアップの機会を逃してしまった、ということだ。

内憂外患という言葉があるが、原内閣はまさにその連続だった。そもそも内閣の初仕事は、米騒動を沈静化させることであった。大戦特需で蓄積した経済的余裕で国土を有効に開発して整備し、じっくりと産業を育成するというのが「四大政綱（実質は三大政綱）」で示した原内閣の基本方針だったが、関係する法案の成立にこそ成功したものの、政権を得て二か月足らずで第一次世界大戦が終了し、今後の世界への対応を迫られることになった。

翌年一月のパリ講和会議には西園寺公望、牧野伸顕らを派遣し人種差別撤廃条項成立には失敗したものの、中国膠州湾の権益や南洋諸島を日本の委任統治領とするなど一定の成果を上げた。しかし、朝鮮では「三・一運動」、中国では「五・四運動」が起こり日本の行動を批判する動きにでたことも、原の神経を強く刺激したはずだ。前に述べた日本軍と中国軍の「満洲での激突」である「寛城子事件」もこの年に起こっている。

こうしたなか、それまで軍人だけだった台湾総督に初の文官出身者である田健治郎が就任したことは注目に値する。もちろん、原の強力な後押しで実現したことである。原は、朝鮮については併合後まだ九年しか経っておらず軍人出身の総督が武断的な政治をやるしかないと見ていたようだが、統治開始より二十四年が経過した台湾においては、武力で締めつけるより文民による穏やかな統治の方が適合すると考えていたようだ。そもそも、それまで軍人しかダメだった台湾および朝鮮の総督に文官も就任できるようになったのは、原内閣が法律を改正したからなのである。

原は、一言で言えば「漸進的改革者」だろう。決して一足飛びに大胆な改革をやろうとはしない。何度も述べたように、普通選挙制は原にとって無用の制度では無い。だが、実現させるには時期尚早でもあった。教育制度を改革し、多くの日本人がいまより大学に行けるようにし、民度を高めてから実施すればよい、という考え方だ。

台湾および朝鮮総督についても、台湾のほうは文官の総督を実現させたのに、朝鮮は現状を維持した。これも同じ考えに基づくことであろう。だから、本来政党嫌いの元老山県有朋も「原なら任せられる」と考えた。山県と原の間にはちょうどいい政治的妥協が成立していた。ところが、その山県が「老いの一徹」と言うべきか、とんでもないことを言い出した。

（第1491回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年5月29日号