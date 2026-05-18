ホース社の3.0L V6エンジン採用

ロータスが今年後半に投入する改良型『エミーラ』は、ルノーおよびジーリー（吉利汽車）傘下のパワートレイン企業、ホース社が開発した3.0L V6ターボエンジンのハイブリッド版を搭載する予定だ。

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ロータスは従来の電動化戦略を刷新し、内燃機関搭載スポーツカーを再び主役に据える。その先陣を切るのは、『エスプリ』の後継となる新型V8ハイブリッドスーパーカーである。



ロータス・エミーラ

エミーラの改良型では、ホース製V6エンジンが唯一のパワートレインとなるため、現在搭載されているトヨタ製V6エンジンとAMG製4気筒エンジンは置き換えられることになる。ロータスのフェン・チンフェンCEOがAUTOCARの取材で明らかにした。

このエンジンは最高出力543psと最大トルク71.3kg-mを発生し、ユニット重量はわずか160kgだという。ホース社のCEOであるマティアス・ジャンニーニ氏によると、他の市販V6エンジンよりも約10kg軽く、また多くの2.0L 4気筒エンジンよりもわずかに重い程度だという。

エミーラでは、このエンジンと、電気モーターを統合したオートマティック・トランスミッション（ギアの段数は未確認）が組み合わされ、出力向上と排出ガス削減を実現するとのことだ。

ロータスは、当初アルピーヌと共同開発していた電動スポーツカー（今年発売予定だった）に需要がないと判断し、エミーラの生産期間を延長した。

英国生産に力を入れる方針

6気筒に注力する背景には、米国市場におけるトヨタ製V6エンジンの人気もある。「彼らはV6エンジンが大好きだと伝えてくれており、実際、V6バージョンは米国市場における当社のベストセラーとなっています」とフェン氏は語った。

内燃機関搭載のエミーラの生産継続は、英国の歴史あるヘセル工場にとって朗報と言える。2025年3月に米国が輸入車に25％という関税を課した影響で、ヘセルでの昨年の生産台数は2000台まで落ち込んでいた。



ロータス・エミーラに搭載されたV6エンジン

英国政府による交渉の結果、最終的な関税率が10％に引き下げられたことで、ヘセルは米国への供給拠点として再評価されるようになった。同工場では2028年からV8エンジン搭載のスーパーカーも生産される予定だ。

「英国製自動車の対米輸出に対する10％の関税は、ロータスにとって受け入れ可能な水準です。（ヘセルを活用する方が）新規工場への投資よりも、実際にはコスト効率が良いのです」とフェン氏は説明した。

昨年、コスト削減の一環としてヘセル工場を閉鎖する計画があるとする報道もあったが、ロータスはその報道内容を否定した。そして現在、改良型エミーラと新型V8スーパーカーの両方を合わせ、ヘセル工場の年間生産能力の上限である1万台近くまで稼働させることを目指している。

現行のエミーラは2021年、『エヴォーラ』のプラットフォームを大幅に改良したものをベースに発売され、ロータスのベストセラー車となった。

しかし、トヨタ製のV6エンジンは今後導入される欧州の環境規制に対応することが難しく、ロータスは新しいエンジンを模索していた。

新しいV6は「パワフルで軽量」

ホース社のマティアス・ジャンニーニCEOはAUTOCARに対し、「小型エンジンの設計を基にしていることも、このV6がこれほどコンパクトで軽量である主な理由です」と述べた。

「だからこそ非常に競争力があり、現時点で世界最軽量かつ最小のハイブリッドV6エンジンとなっています。当社のエンジンと同じスペースに収まるハイブリッドV6エンジンは他に存在しません」



ホース・パワートレイン社のV6エンジン

先月の北京モーターショーで公開されたこの3.0Lエンジンは、マイルドハイブリッドおよびフルハイブリッド車向けに開発された「パワフルかつ軽量なV6エンジン」とされている。

ホースは2024年、ルノーとジーリーの合弁会社として設立され、世界中の自動車メーカー向けに内燃機関の開発・供給を行っている。同社のエンジンはすでに、ルノー、ダチア、日産、メルセデス・ベンツなど、さまざまな車種に採用されている。

クルマ好きの要望で実現

ジャンニーニ氏の説明によると、この新型V6エンジンは2年前の設立当初の製品戦略には含まれていなかったが、既存のリソースを活用して効率的に開発されたという。

「わたしは大排気量エンジンが大好きです。ホースに入社した当初は、それが事業の一部になるとは思っていませんでした。なぜなら、3気筒や4気筒、最大2.0Lまでの汎用性の高いエンジンには、やるべきことが山ほどあったからです」

「しかし、ホース・パワートレインのような会社には当然、多くの自動車愛好家がいます。ですから、従業員はわたしに『V6はいつ出るんですか？』と聞いてくるんです」

「わたしは『今は優先すべきではない』と答えてきました。しかし、自動車愛好家が集まる革新的な企業ならではの点といいますか、従業員はわたしを説得する方法を見出したのです。それが、シンプルな4気筒技術を基盤にV6を作るというものでした」

ジャンニーニ氏のこの発言から、ホースのモジュール性の高さがうかがえる。同社のエンジンはすべて、必要に応じてスケールアップやスケールダウンが可能だということだ。こうしたモジュール性により、V6をベースにした新しいV8エンジンの開発も可能となり、ロータスの新型スーパーカーに搭載される予定だ。