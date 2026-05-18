◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)

エンゼルスとの3連戦を、3連勝で終えたドジャース。大谷翔平選手が、古巣との対戦を振り返りました。

日本時間16日の初戦では「6-0」の完封勝利。その後は2試合続けて2ケタ得点をあげるなど打線が爆発しました。そんな中で、投手陣も相手打線の反撃を抑える好投。3戦連続の快勝としました。大谷選手は試合後、「この3連戦は、うちにとって完璧に近い試合運びができた。ピッチャー陣も含めて素晴らしい試合だった」と満足げ。チームの連勝も5に伸ばしました。

大谷選手は前回カードとなった同13日からのジャイアンツ戦において、初戦で12試合ぶりのホームランを記録。同14日・2戦目は投手に専念し、同15日の3戦目は休養を目的に229日ぶりの欠場としていました。リフレッシュして迎えたこの3連戦では、ホームランこそ出なかったものの、全試合でヒットを記録。特に第2戦では5打点を挙げる活躍を見せ、復調をアピールしています。

休養日がプラスに働いたかと聞かれた大谷選手は「どちらかというと(同15日の)休み前にいい感覚を掴めたというか、(同14日の)ピッチング前にいい感覚を掴めたのを継続できている感じ」とコメント。手応えについても「ゾーンがしっかり把握できているのがまず一番いいところ」とし、「あとは、打球がそれなりに上がっていく角度で振れれば、長打もホームランも増えてくるのかな」と語りました。

不振に苦しんだ時期と今の状態の違いについては「常に言っているが、構えが一番大事だと思う。そこの動き出しの構えの部分でほとんどが決まってくる」とコメント。構えをしっかりつくることができれば、現在のような復調につながってくると分析しました。