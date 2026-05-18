【ウェスティンホテル大阪】芳醇な香りと甘みを楽しむ「メロン＆グリーンアフタヌーンティー」

ウェスティンホテル大阪のロビーラウンジでは、2026年5月7日から6月20日まで、初夏の柔らかな緑色が美しい「メロン＆グリーンアフタヌーンティー」を開催中。芳醇な香りと上品な甘さの「メロンショートケーキ」や、抹茶やピスタチオなど5種の緑の素材を活かしたスイーツやセイボリーが並びます。新緑に包まれる庭園を眺めながら、心潤う爽やかなティータイムをお過ごし下さい。

美しいグリーンが彩るアフタヌーンティー



1人1台ご用意されるティースタンドには、ときめく可愛さの10種類のスイーツが並びます。別添えで、洗練された美味しさの4種のセイボリーも提供されます。真っ白なお皿に描かれたグリーンのラインは、新緑が美しいお庭を想わせます。

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バカラの輝きを愉しむウェルカムティー

《オレンジルイボスティー》

お席に着いてまず供されるのは、バカラのグラスに注がれたウェルカムティー。

オレンジの爽やかな香りとルイボスの優しい味わいが、アフタヌーンティーの始まりを華やかに演出します。

1段目：芳醇なメロンに満たされて

《メロンショートケーキ》

スポンジに丁寧にシロップを染み込ませた、蜜のように甘い、こだわりの「メロンショートケーキ」。丁寧に仕立てられた間違いない美味しさです。メロンとディプロマットクリーム、しっとりとしたスポンジが美しい層を成す、ウェスティンホテル大阪ならではの幸せな甘さに包まれます。

《キウイジャムとかぼすジュレのグラススイーツ》

キウイジャムとかぼすジュレが織りなす、さわやかな甘さ。プルプルとした食感で、ひんやりと涼やかなグラススイーツです。

《フレッシュメロン》

上品な甘みととろけるように柔らかな食感の完熟メロン。フォークを入れると果汁が溢れ、メロンの甘さに感動します。

２段目：初夏の訪れを告げる優美なセレクション



《メロンムース マンゴーソース》

爽やかなメロンムースに、濃厚なマンゴーソースがアクセント。フルーティーな甘みが重なり合う、贅沢な味わいです。

《抹茶モンブラン》

マロンクリームに抹茶とシャンティを合わせた一品。驚くほど濃い抹茶の風味が広がり、その濃厚な味わいに驚かされます。

《抹茶フィナンシェ》

抹茶の香りを閉じ込めてしっとりと焼き上げたフィナンシェ。お茶の深いコクをシンプルに楽しめます。

《メロンマカロン》

メロンの形をしたかわいいマカロン。網目模様まで再現された愛らしい生地の中には、メロンの味わいが凝縮されており、メロンの美味しさを楽しめます。

3段目：爽やかなグリーンの共演

《メロンのエクレア》

メロン風味のディプロマットクリームがたっぷり。カスタードのようなコクがありつつ、メロンの爽やかな香りが口いっぱいに広がります。

《ピスタチオムース》

なめらかなムースの中から、とろりとしたフルーツゼリーが溢れ出します。ピスタチオの香ばしさと、フルーティーな酸味のコントラストが楽しい一品です。

《ピスタチオのバターサンド》

濃厚なバタークリームに、フランボワーズジャムの甘酸っぱさがアクセント。ピスタチオの濃厚な風味を、ベリーの爽やかさが引き立てます。

《抹茶スコーン》

抹茶の香りを活かして焼き上げた、午後のティータイムに欠かせないスコーンです。

お花のように美しく飾られたキウイのデコレーションに魅せられます。

セイボリー：新緑の美しさを一皿に



《パルメザンチーズとベーコンのキッシュ》 チーズのコクとベーコンの旨みをぎゅっと詰め込んだキッシュ。メロンの皮を模した網目模様のチュイールが添えられており、見た目にも遊び心が光ります。

《スモークサーモンとタマゴトルティーヤ》

断面の色彩がとても美しく、スモークサーモンの塩気とタマゴのまろやかさが重なり合う、贅沢な味わいです。

《クリームチーズとラムレーズンの苔玉仕立て》

新緑の季節にふさわしい、苔玉をイメージした愛らしい姿。なめらかなクリームチーズの中には、ラムレーズンの甘みが隠れています。土に見立てたチョコレート風味のコーンフレークのサクサク感とともに、素材本来の甘さと香りが際立つ味わいです。

バーテンダー考案！スペシャルノンアルコールカクテル

《グリーンアリーフロスト》

バーテンダーが今回のアフタヌーンティーに合わせて考案した、エレガントな一杯。抹茶ミルクにココナッツを合わせ、メロンの香りと甘さを楽しめる贅沢な仕上がりです。バカラのグラスに添えられた、穂紫蘇や季節のお花がエレガントな装いを演出します。

※別料金

Premium Tea 「ART OF TEA」からお好きな一杯を！

《パイナップルグリーンガーデン》

「メロン＆グリーン」のテーマに合わせ用意された緑茶ベースのアイスティー。清々しい緑茶にエルダーフラワーとパイナップルが香る爽やかな美味しさです。

《ハイビスカスベリー》 鮮やかな赤色が目を引く、ハイビスカスとローズヒップのハーブティー。ベリーの芳醇な香りと甘酸っぱさが広がる、カフェインレスで体に優しい一杯です。

※紅茶4種、ハーブティー1種、コーヒー5種がフリーフローです。

新緑の光に包まれる、初夏の特等席

初夏の緑が美しいお庭を眺めながら、クラシカルな雰囲気のロビーラウンジで、大切な方やご家族と一緒に心に残るひとときをお過ごしください。

《Melon & Green Afternoon Tea 概要》

■期間：2026年5月7日（木）～6月20日（土）

■時間：12:00～18:00（最終入店 16:00）

■価格：アフタヌーンティー ＋ 限定ドリンク1杯付き

平日：8,100円 土日祝：8,600円（※税・サ込）

■ウェスティンホテル大阪 1階 ロビーラウンジ

大阪市北区大淀中 1-1-20

TEL：06-6440-1060（ロビーラウンジ直通）

取材協力：ウェスティンホテル大阪