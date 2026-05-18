3児の母・滝沢眞規子、次女がイギリスの高校卒業 “映画のワンシーン”のような親子2ショットを公開「もう、素敵すぎ」
3児の母でモデル・滝沢眞規子（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。「次女が高校を卒業しました」と報告し、イギリス留学中の次女との卒業式ショットや動画を公開した。
【写真・動画】「映画の撮影のようなシチュエーション」イギリスの高校を卒業した次女との“エレガントな”親子2ショット
滝沢は「次女が高校を卒業しました 遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」とつづり、アカデミックドレスをまとった次女とほほを寄せて笑顔を見せる親子2ショットなど、複数枚の写真を披露している。
高校を卒業した次女について「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ18歳。秋からは3人とも大学生。子育ての第一章が終わったように思います」と、成長に心境を吐露、子育てについて一区切りついたことを明かした。
投稿の最後には「これからの輝かしい未来を楽しんでね！ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」とエールを送っている。
コメント欄には「あんなに小さかったのに早いなぁ」「おめでとうございます 本当に素敵なご家族で憧れです」「素敵なママにうっとり 私も娘とそんな関係になりたい!!」「素敵な親子」「憧れの卒業式の光景」「映画の撮影のようなシチュエーション」「もう、素敵すぎます」などと、祝福する声や、卒業式コーデに称賛する声が集まっていた。
【写真・動画】「映画の撮影のようなシチュエーション」イギリスの高校を卒業した次女との“エレガントな”親子2ショット
滝沢は「次女が高校を卒業しました 遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」とつづり、アカデミックドレスをまとった次女とほほを寄せて笑顔を見せる親子2ショットなど、複数枚の写真を披露している。
投稿の最後には「これからの輝かしい未来を楽しんでね！ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」とエールを送っている。
コメント欄には「あんなに小さかったのに早いなぁ」「おめでとうございます 本当に素敵なご家族で憧れです」「素敵なママにうっとり 私も娘とそんな関係になりたい!!」「素敵な親子」「憧れの卒業式の光景」「映画の撮影のようなシチュエーション」「もう、素敵すぎます」などと、祝福する声や、卒業式コーデに称賛する声が集まっていた。