あいのり桃、6歳年下の夫・しょうさんとの2ショット公開 “結婚7年目”目前のラブラブ写真に「スキが溢れてる」「憧れます」
恋愛バラエティー『あいのり』出演で知られるブロガー・桃が18日までに自身のブログを更新。夫・しょうさんとの着物姿の2ショットを公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】あいのり・桃、家族4人“七五三”ショット披露
桃は「もうすぐ夫婦7年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新。子どもたちの七五三撮影のためスタジオを訪れた際、思いがけず夫婦写真を撮影する流れになったことを明かした。
桃によると、七五三の撮影終了後にカメラマンから「他に撮りたいショットありますか？」と聞かれたという。「私が、『夫婦写真…？？笑』って冗談のつもりでいったら、『お、撮ろっか！』って言ってくれて、すごく嬉しかった。笑」と振り返り、「『えー、いいよ、、』って言われるかと思ったら、すごく嬉しかった。笑」と、しょうさんの反応への喜びをつづった。
公開された写真では、黒紋付き袴姿のしょうさんと、淡いピンクベージュ系の着物をまとった桃が寄り添いながら笑顔を見せている。鮮やかな黄色の背景の中、見つめ合ったり手をつないだりする自然体な姿が印象的で、夫婦の穏やかな空気感が伝わる仕上がりとなっている。
桃は写真について「そんなハニカミ写真。笑」「撮ってもらって良かった」と満足げにコメント。「来月で結婚7年目！仲良し写真納められて良かった笑」と締めくくり、節目を前にした夫婦の記念ショットへの思いを明かした。
この投稿にファンからは「めっちゃ優しい！」「とっても素敵な写真」「素敵な夫婦」「ラブラブいいね」「凄くいい写真ばっかり」「2人共素敵」「よっ！いい夫婦！」「旦那さんへのスキが溢れてる」「美男美女だから絵になりますね」「桃ちゃん夫婦に憧れます」などの声が寄せられている。
桃は2009年2月にアメーバブログを開設。18年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞し、アパレルブランドやコスメのプロデュースなど幅広く活動している。19年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際を始め、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男、22年5月5日に第2子次男が誕生し、現在は2児の母として育児の様子も発信している。
【写真】あいのり・桃、家族4人“七五三”ショット披露
桃は「もうすぐ夫婦7年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新。子どもたちの七五三撮影のためスタジオを訪れた際、思いがけず夫婦写真を撮影する流れになったことを明かした。
桃によると、七五三の撮影終了後にカメラマンから「他に撮りたいショットありますか？」と聞かれたという。「私が、『夫婦写真…？？笑』って冗談のつもりでいったら、『お、撮ろっか！』って言ってくれて、すごく嬉しかった。笑」と振り返り、「『えー、いいよ、、』って言われるかと思ったら、すごく嬉しかった。笑」と、しょうさんの反応への喜びをつづった。
桃は写真について「そんなハニカミ写真。笑」「撮ってもらって良かった」と満足げにコメント。「来月で結婚7年目！仲良し写真納められて良かった笑」と締めくくり、節目を前にした夫婦の記念ショットへの思いを明かした。
この投稿にファンからは「めっちゃ優しい！」「とっても素敵な写真」「素敵な夫婦」「ラブラブいいね」「凄くいい写真ばっかり」「2人共素敵」「よっ！いい夫婦！」「旦那さんへのスキが溢れてる」「美男美女だから絵になりますね」「桃ちゃん夫婦に憧れます」などの声が寄せられている。
桃は2009年2月にアメーバブログを開設。18年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞し、アパレルブランドやコスメのプロデュースなど幅広く活動している。19年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際を始め、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男、22年5月5日に第2子次男が誕生し、現在は2児の母として育児の様子も発信している。