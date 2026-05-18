高市内閣支持率68.0％　食料品消費税減税「早く実現するなら1％でも」42.5％【FNN世論調査：2026年5月】

問1. 高市内閣を支持するか。（カッコ内は4月の調査）

支持する 68.0%（70.2%）

支持しない 26.2%（25.1%）

わからない・言えない 5.9%（4.7%）

問2. どの政党を支持するか。（カッコ内は4月の調査）

自民 32.8%（33.0%）

維新 3.0% （3.6%）

国民 3.8% （4.1%）

中道 3.3% （3.2%）

立憲 3.1% （1.8%）

参政 4.6% （4.1%）

公明 0.6% （1.2%）

みらい 1.6% （1.4%）

共産 2.6% （2.2%）

れいわ 1.1% （0.8%）

保守 0.9% （0.9%）

社民 0.2% （0.3%）

その他の政党 0.3% （0.2%）

支持政党なし 37.2%（39.2%）

わからない・言えない 4.9% （3.5%）

問3-1. 給与所得を得ているか。

はい 64.3%

いいえ 35.4%

わからない・言えない 0.3%

問3-2. 額面の給与額が上がったと実感しているか。（※問3-1で「はい」と答えた人にのみ質問）

はい 26.1%

いいえ 72.0%

わからない・言えない 1.9%

問3-2. 給与の手取額が増えたと実感しているか。（※問3-1で「はい」と答えた人にのみ質問）

はい 21.0%

いいえ 76.5%

わからない・言えない 1.9%

問4. 物価高に対する高市政権の取り組みに満足しているか。

満足している 4.1%

どちらかと言えば満足している 34.4%

どちらかと言えば満足していない 37.6%

満足していない 21.1%

わからない・言えない 2.8%

問5. ２年間限定の食料品の消費税減税の在り方は。

時間がかかっても0％にするべきだ 26.3%

早く実現するなら1％でもいい 42.5%

減税すべきではない 29.7%

わからない・言えない 1.6%

問6. 中東情勢が自身の生活に良くない影響を与えるかもしれないと不安に思うか。

不安に思う 47.6%

どちらかと言えば不安に思う 32.8%

どちらかと言えば不安に思わない 11.7%

不安に思わない 7.1%

わからない・言えない 0.8%

問7. 優先すべき政治改革は。

企業・団体献金の規制強化 32.1%

衆議院の議員定数削減 59.0%

わからない・言えない 9.0%

問8. 「女性皇族は結婚後も皇族とし、夫や子は皇族としない」「旧宮家の男系男子を皇室に迎える」の２つを合わせての賛否は。

賛成だ 24.5%

どちらかと言えば賛成だ 42.2%

どちらかと言えば反対だ 14.7%

反対だ 9.6%

わからない・言えない 9.0%

問9. ハンタウイルスを不安に思うか。

不安に思う 51.4%

不安に思わない 46.8%

わからない・言えない 1.8%

問10. 政府が研究事業として始める、将来子供を持ちたい成人女性の卵子凍結保存費用一部補助の対象は原則として35歳以下だが、東京都など既に助成中の一部自治体は39歳まで対象にしている。国が設定した年齢制限を妥当だと思うか。

妥当だ 48.4%

妥当ではない 42.4%

わからない・言えない 9.2%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入している。

FNN・産経合同世論調査【2026年5月】

期間：2026年5月16日・17日

調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）

回答：全国の18歳以上の有権者1001人（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）