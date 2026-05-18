ロックユニットVINYL（ヴィニイル）のギタリスト鈴木新（58）が18日、Xを更新。退院を目指し、療養中と発表した。

VINYLは14日、公式Xを通じ鈴木の入院と公演キャンセルを発表。「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました。幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」とした。

続けて「医師より約一ケ月程度の安静が必要との診断を受けたため、誠に残念ではございますが、下記公演をキャンセルとさせていただきます」と発表し、3公演キャンセルするとした。

鈴木は病室の写真を公開した上で「ご心配とご迷惑をおかけしてます。また、たくさんの温かいお言葉をありがとうございます。各メディアの皆さま、関係者の皆さま、俺の大好きな人たち、そして応援してくれているファンのみんなに心より感謝しています」と思いをつづった。そして「一日も早い退院を目指して療養しています。本当にありがとう」と締めくくった。

VINYLはボーカル福井祥史（60）と鈴木の2人で活動。鈴木は元黒夢のギタリストとしても知られる。