きょうも気温が高く、名古屋や岐阜などでは2日連続の真夏日になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は各地で30℃以上の｢真夏日｣ 予想 こまめな水分や塩分補給など熱中症対策を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/18 昼）

正午前の名古屋市内はすっきりとした青空が広がり、朝から強い日差しが照りつけています。気温は28.9℃で、この時期としては厳しい暑さとなっています。

きょうは午後も晴れて日差しが強まるでしょう。空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いにはご注意ください。



予想最高気温は名古屋や岐阜で31℃、高山で32℃と、各地で真夏日になるでしょう。こまめな水分や塩分補給など、熱中症予防を心がけてください。

あさって以降はすっきりしない天気に

【週間予報】

あす火曜日も晴れて気温が高くなるでしょう。高山では、あすも真夏日になる予想です。あさって水曜日以降は、曇りや雨とすっきりしない天気が続くでしょう。暑さは少し落ち着きますが、湿度が高く蒸し暑くなる日がありそうです。



来週月曜日は、名古屋や岐阜などで再び真夏日になるでしょう。



引き続き、熱中症にご注意ください。