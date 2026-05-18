【バツイチ息子は、狂ってた…】父「気になることがある」経営者の勘？＜第12話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第12話 浮かない顔の父【エミの気持ち】
【編集部コメント】
どうやら結婚前提で交際を始めたエミさんは、タダシさんからプロポーズされていたようです。しかし喜んでくれたお母さんとは対照的に、お父さんは何かが引っかかっている様子……。経営者としての勘なのか、父親としての心配なのか、タダシさんに対して思うところがあるようです。仕事はそつなくこなしていても、どことなく信用できないような雰囲気を感じ取っているのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第12話 浮かない顔の父【エミの気持ち】
【編集部コメント】
どうやら結婚前提で交際を始めたエミさんは、タダシさんからプロポーズされていたようです。しかし喜んでくれたお母さんとは対照的に、お父さんは何かが引っかかっている様子……。経営者としての勘なのか、父親としての心配なのか、タダシさんに対して思うところがあるようです。仕事はそつなくこなしていても、どことなく信用できないような雰囲気を感じ取っているのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子