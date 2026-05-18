国内初トップ10入りの池村寛世がレディス用パターを使用 70g台“カルヤワ”シャフト「心地よくてストロークしやすい」
＜関西オープン 最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞昨年の「リシャール・ミルチャリティ」で通算3勝目を挙げた池村寛世。最終日に「64」をたたき出して3打差を逆転した。大混戦の今大会も2打差7位から逆転を狙ったが、4バーディ・3ボギーの「69」にとどまり、トータル4アンダー・6位タイで終えた。
【写真】これが池村投入のレディス用パターだ！
「いけそうな雰囲気はあったんですけどね…」。序盤の2番、3番で連続バーディを奪って優勝戦線の渦中に入る。しかし、“鬼門”の3ホールで流れがつかめなかった。今大会の難度トップ3の5番、7番、16番。池村はこの3ホールの4日間のスコアは8オーバー。「そこさえうまくいけばビッグスコアも出せそうだったのですが…」とこの日も7番と16番でボギーを喫して、4勝目には届かなかった。日本とアジアンツアーを股にかける池村は、アジアでは「ニュージーランドオープン」で3位に入っている。国内ツアーではこの試合が今季初のトップ10入り。「来週から大きな試合が続くので、いい状態で入れそうです」。次戦の「日本プロ」、翌日に行われる1日36ホールの「全米オープン最終予選」、翌週の「?全英への道?ミズノオープン」、そして「日本ゴルフツアー選手権」とビッグトーナメントに向けて好感触を得られた。そんな池村が握るパターに驚かされた。「これ、こっちゃんのパターです」。キャディも務める琴音夫人のモノだという。テーラーメイドの女性向けのカレアゴールドシリーズの『スパイダーS』だった。今年1月に米国フロリダ州で行われたLIVゴルフの予選会で渡米した際に、あるゴルフ場で琴音夫人がレンタルクラブでプレーした時に入っていた1本。「ラウンド中、打っていたらいい感じだったんです。そしたらショップに売っていていて、買いました」。レディス用パターだけあって、シャフトは70グラム台と通常のパターより30〜50グラムは軽くて、よくしなる。「もともとしなるシャフトが好きで、ヘッドが効いていて心地よくストロークしやすいんです。フィーリングが出しやすくて、今年9割ぐらいはこれを使っています」。過去に優勝経験のあるゼロトルクパターやアームロックと3本体制だが、今のエースはレディスパター。今年仕入れた新兵器を使い、ビッグトーナメントで結果を残す。（文・小高拓）
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